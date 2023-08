“No había quien me acogiera, sentí vergüenza”: Rosa de las Heras, víctima de pederastia

El diario El País puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. En total, contabiliza ya 2.104 víctimas y 1.014 acusados

Pero hasta ahora nunca se había hablado de abusadoras mujeres, monjas y las hay pocas, pero existen según revela el diario en un reciente reportaje con testimonios de varias mujeres víctimas de tocamientos, abusos y violaciones por parte de las religiosas.

Solo en 13 casos de los más de mil conocidos en España la acusada es una mujer

En otros testimonios:

“Ella y otra religiosa se inflaban a pan con vino, aceite y azúcar a la hora de cenar. Al terminar, Francisca me obligaba a limpiar el lío que habían dejado. Luego me reñía, me insultaba, toda ebria, se sentaba en un escalón, me agarraba de las orejas, se levantaba las faldas y colocaba mi cara en su sexo”...

“Los abusos, acompañados de manoseos constantes, se produjeron durante varios cursos. Y un día, cuando tenía 10 años, se le ocurrió intentar penetrarme con una botella, de envase pequeño y morro muy alargado. En las escaleras yo no decía nada, pero ahí me revolví, porque me dolía, me hacía daño. Y porque no entendía nada”...

Entre mujeres, señalan las víctimas, “hay más tabú”. “Si has sufrido un abuso sexual por parte de una religiosa, es muy difícil reconocerse como víctima de tal cosa, porque al ser casos menos conocidos y experiencias menos compartidas, no puedes reconocerte en las experiencias de otras mujeres”.