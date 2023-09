No encontramos vacas y no recibimos contabilidad: Interventora pirámide ganadera Rocha

Mónica Macías, interventora de la Superintendencia de Sociedades del caso Felipe Rocha, habló en La W sobre este caso, que recordemos, mucha gente le entregó su dinero al señor Rocha para una operación de engorde de ganado y luego no apareció ni el ganado ni el engorde ni la plata. Pues no hubo arreglo con ninguna de las víctimas del caso y la Superintendencia de Sociedades determinó no aceptar mi autorizar el plan de desmonte voluntario presentado por Rocha.

“No encontramos ningún buey, entonces al aperturar este proceso ya hicimos toma de posesión, no recibimos contabilidad, el señor Felipe Rocha no nos entregó contabilidad de la sociedad agropecuaria Achury Viejo”, señaló Macías.

Por tanto, señaló que están esperando recibir los bienes para hacer el avalúo y así determinar si alcanza el dinero para responderles a los afectados. Sin embargo, aclaró que por ahora no recibirán bienes de la mamá o sus familiares pues no son sujetos intervenidos.

Y aunque el lunes se cierra el plazo para que las víctimas presenten las reclamaciones, faltando tres días para ello solo han recibido una reclamación. “No encontramos oposición en las diligencias yo que yo pensaría que el 27 de diciembre ya tenemos cuánto vamos a pagar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: