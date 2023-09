Tenemos que usar gas, no hay otra alternativa: Cerro Matoso por racionamiento de gas

Desde hace 10 días, el Caribe colombiano afronta una de las situaciones más complejas con el suministro de gas debido a una falla en los pozos de la empresa Canacol Energy.

Ante los micrófonos de La W, habló el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, una de las mayores compañías del sector minero industrial y que está en jaque por el racionamiento de este material.

“Desafortunadamente hace tres semanas, hemos estado teniendo racionamiento de gas por por algunos problemas en los campos de gas que nos suministran y no se ha podido ver una solución”.

Sobre las alternativas existentes para sustituir el gas, Gaviria señala que no hay otra alternativa.

“No, desafortunadamente en nuestro proceso productivo, agua arriba de los hornos, tenemos que usar gas, no tenemos otra alternativa . Al no tener el gas, nos toca parar parte del proceso, parando lo hornos, subiendo y bajando la potencia y esto implica altísimos riesgos en la estructura del horno que podrían colapsar y esto podría costar 180 millones de dólares”.

Esta situación de racionamiento, se ha anunciado desde hace 3 semanas y el anuncio se hizo publico desde hace un par de días ¿desde Gases del Caribe estarían ocultando esto?

“No, yo creo que cuando hay restricciones de gas, el proveedor tiene la obligación a la demanda esencial, pero quienes no somos usuarios esenciales como las industrias y las plantas térmicas, a nosotros nos tienen que entregar gas con una restricción prorrata y no es así. Aquí nos entregan gas más gas durante el día y menos en la noche, no se están aplicando las normas que están establecidas por el Gobierno. Hago un llamado a la empresa Canacol Energy y al ministerio de Minas que tiene que asegurarse de estas regulaciones que hoy existen y se apliquen tal y como son”.

La W radio, también hablo con el gerente de Gases del Caribe, Ramon Dávila, quien anunció este racionamiento de gas en la Costa.

“Hace aproximadamente 15 días recibimos una notificación de la empresa Canacol Energy que explota los campo de gas del departamento de Cordoba, diciéndonos que por problemas técnicos se racionaría en unos de los contratos del 50%”.

Señala que debido a esta medida se le termina racionando el 10% del gas a la industria. Dice que han ofrecido alternativas pero más costoso.

“Muchos han optado por usar ese gas, pero han alzado la mano diciendo que no soportan el costo que es de 6000 dólares diarios”.