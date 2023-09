Al Oído: Los únicos brutos parecen ser quienes rodean al presidente

Hablemos de brutos. Todo porque en el discurso retransmitido como una alocución en los últimos días, porque eso si al que no quiere caldo se le dan dos tazas y es que en televisión nacional volvimos a verlo diciendo que algunos sueñan con tumbar su Gobierno, y expresó: “no sean brutos que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho y se sabe qué pasa”.

Lo que no sabemos es si decía esto pero a su mismo Gobierno porque desde que arrancó este gobierno los que parecen empeñados en tumbarlo son ellos mismos con tanto escándalo. Cuando mencionó la palabra brutos no supe si le estaba hablando a su comisionado,a los grupos ilegales, a su hijo , a su incondicional amigo Benedetti o a los ministros que no presentan ejecución.

O no se si decía la palabra brutos por todo el atropello en derechos a Marelbys Mesa, que no fue menor, porque hay que dejarlo claro si existió abuso de poder por parte de la Policía. En los videos revelados por diferentes medios se pudo ver que le tomaron declaración sin abogado cuando ya la consideraban indiciada . Abusaron de una posición de poder , la intimidaron y así fue ese capítulo escalofriante.

¿Qué estarían diciendo si todo ese atropello hubiese ocurrido en un gobierno de derecha ?

Lo curioso es que eso si seguimos esperando que el presidente nos cuente quienes quieren financiar el tal golpe blando porque alimentan una narrativa pero sin realidad

Cerramos este lunes al oído con tres cosas:

La primera no hay mayor subsidio que generar oportunidades y dejar de creer que los que generan empleo son enemigos.

Difícil con esos pronunciamientos con palabras que estigmatizan y violentan se hable de un gran acuerdo nacional, para eso lo primero es dejar de graduar de enemigos a los que piensan diferente o es que acaso quiebren el acuerdo nacional entre los mismos de siempre ¿o entre los que sólo aplauden al presidente? Este gran acuerdo debe incluir cambiar la forma en la que se refieren a empresarios, periodistas y gremios.

Respecto a entrevista dada por el hermano del presidente Juan Fernando Petro en la que habla de un tema de salud mental del presidente, eso no es para censurar no afecta las tareas de nadie, no podemos por ninguna razón estigmatizar con ligereza e irresponsabilidad temas de salud mental de nadie. Una cosa las diferencias políticas otra el irrespeto. Por favor responsabilidad al hablar de la salud mental.