Portada del libro 'Que tu vida no sea un dolor de cabeza' de Carolina Novoa y el doctor Leonardo Bello. Foto: Suministrada.

‘Que tu vida no sea un dolor de cabeza’, el nuevo libro de Carolina Novoa

Luego del éxito de su anterior libro ‘El cuerpo grita lo que las emociones callan’ en Amazon, donde llegó a ser número uno en ventas, la directora de ‘Salud y Algo Más’ en W Radio, la periodista Carolina Novoa, lanzará este 4 de septiembre, en el Gimnasio Moderno de Bogotá, una nueva producción bibliográfica titulada ‘Que tu vida no sea un dolor de cabeza’.

‘Que tu vida no sea un dolor de cabeza’ es un texto realizado a manera de coautoría, entre la comunicadora, ganadora del prestigioso Emmy Award en los Estados Unidos; y el médico, especialista en neurología y cofundador del Instituto Neurológico del Pacífico, Leonardo Bello.

El nuevo libro de Carolina y el doctor Bello busca convertirse en una guía de apoyo y soluciones para las personas que sufren constantemente de cefaleas y dolores de cabeza, indagando por las causas, orígenes y posibles curas de estas afectaciones, que disminuyen la calidad de vida de las personas en el día a día.

“La cefalea es un término genérico, no específico, y no indica una enfermedad: es como decir dolor de estómago o fiebre. Es un síntoma de algo que está pasando y hay que buscar siempre su causa, no solo tomar una pastilla para el dolor y ya”, explica el doctor Bello.

“Lo preocupante es que uno aprende a lidiar con esa molestia tan común todos los días y, como vivimos de dolor de cabeza en dolor de cabeza, terminamos normalizándolo. Pero no, señoras y señores, no es normal vivir con dolor de cabeza. Tampoco es normal vivir tomando medicamentos a diario para lidiar con ese síntoma, pues cuando desaparece el efecto, el dolor regresa y volvemos al mismo circulo vicioso”, según expone la autora.

El texto explora diversas temáticas que son fundamentales para comprender el tratamiento y la causa de la migraña, más allá de la dependencia farmacéutica. En él se abordan tópicos que van desde la regulación emocional, la alimentación saludable y los diferentes recursos, que pueden ayudar a sanar integralmente el cuerpo y la mente.

Escuche la entrevista con Carolina Novoa, sobre el lanzamiento de ‘Que tu vida no sea un dolor de cabeza’ en La W con Julio Sánchez Cristo: