Marvin Tapia, colombiano que busca llegar al Comisionado de Miami: ¿cuál es su historia?

Marvin Tapia es un colombiano de 36 años que reside en Miami y que, en la misma línea, se lanzó al comisionado de esa ciudad. Por este motivo, ‘Mr Miami Marvin’, como se le conoce, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su historia y también para explicar por qué decidió incursionar en la política de donde reside.

“Yo nací en Barranquilla, soy costeño a mucho orgullo. Mis dos padres son barranquilleros, pero igual me crie en Miami. Voy mucho a Barranquilla a visitar a la familia”, contó.

Explicó la razón por la cual quiso incursionar en la política, diciendo que “me he involucrado en la comunidad, quiero hacer un cambio radical positivo en la ciudad y por eso me postule para el Comisionado”, contó.

Su área es el Distrito 1 de Miami, según explicó también hacia el sector del aeropuerto en donde será el nuevo estadio del Inter Miami de Lionel Messi y, además, lo sería el sector del Río Miami.

Se refirió también sobre cómo sabe qué es lo que la comunidad busca, mencionando que “son preguntas que le hago a los residentes y cuando voy caminando me he dado cuenta de que muchas de las personas, de los residentes no se sienten representados, no saben quién es el comisionado, recuerdan haber votado por él, pero no lo ven”, dijo.

Explicando al tiempo que “quiero ser la persona a la que le importa lo hago porque soy un residente de la comunidad, un residente común y corriente”.

Tapia también añadió que quiere ser una persona que vea por quienes representa.

“Soy de la comunidad y quiero representarla, que haya una persona que pida por ellos como migrantes. Hemos venido de nuestros países tomando muchos riesgos para buscar una oportunidad”, relató.

Finalmente, habló sobre la financiación de su campaña en donde contó que “ya tenemos 7.000 dólares que inició el viernes que abrimos la cuenta. Yo financié un poco al principio, pero hay muchas organizaciones y gente importante de la comunidad que me están apoyando, si no fuera por ellos, no estaría en la campaña; la verdad es por ellos que me postulé”.

