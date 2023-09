No hablamos de servicio gratuito: MinTransporte sobre financiación de transporte público

Después de que el ministro de Transporte, William Camargo, diera a conocer en su cuenta de X que la propuesta del presidente, Gustavo Petro, sobre el financiamiento de transporte, era viable técnica y jurídicamente se pronunció ante los micrófonos de La W.

“Parte del reto después de que nosotros hemos hecho algunas exploraciones con información de costos de las estructuras de transporte y del número de predio de algunas ciudades, es garantizar que la implementación sea exitosa. Esto tiene varios retos, identificar adecuadamente cual es la distribución más equitativa de costos a cada predio en la ciudad. Se debe tener en cuenta, el tipo de uso, su localización y su cercanía a los sistemas de transporte”, dijo.

Señaló que deben establecer cuál es el mejor vehículo para que sea recaudado, que en últimas es un cambio en la forma cómo se paga la factura, se pueda hacer.

“Debemos hacer un ejercicio de pedagogía porque no es un servicio gratuito de lo que estamos hablando es de distribuir mejor la forma en como el Estado cubre un servicio público esencial como es el transporte público”.

En el trino del ministro, señaló que desde el ministerio Servín opciones, exploraron alternativas comparando ciudades como Bogotá y Cartagena.

“Lo que inicialmente vimos en el caso de Bogotá, por ejemplo, es que tiene 2.7 millones de predios cada uno con una asociación de costo predial diferente por su localización. Lo que estamos buscando es un ejercicio similar para distribuir ese costo de transporte y eso nos podría a llevar que el cambio para una familia sea sustancial”.

Sobre la medida propuesta, alcaldes de diferentes ciudades dicen estar listos para poner en marcha un plan piloto de esa política pública. Incluso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo dijo en su cuenta de X. Sobre el tiempo para implementarla, el ministro dijo que podría poner en marcha mi pronto.

Buena idea Presidente! En Bogotá nos ofrecemos a precisar los números y hacer de piloto.

En todo caso no es viable pagar todo el transporte público con una sola fuente. Si fuera la energía, la "pequeña cuota" sería en promedio de $200.000 mensuales adicionales para cada hogar.… https://t.co/jzLwX6Tvku — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 4, 2023

“Nosotros estamos con el equipo revisando, porque esto necesita un blindaje jurídico, la normatividad hoy en día lo permite y si hay un cierre financiero y técnico lo hagamos muy rápido, no me atrevería a decir una fecha en este momento. Seguramente con el apoyo de las alcaldías, creemos que hay un espacio interesante dada la receptividad que tiene la propuesta. Vamos a capitalizar en positivo, con mucho cuidado, haciendo las cosas bien planificadas para que la implementación no termine volviéndose como en el caso de Transmilenio, un éxito tan importante que al final terminó castigando un poco al sistema”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: