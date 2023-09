Nosotros no fuimos a negociar nada ni a territorios ni a cárceles: Juan Fernando Petro

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la polémica que se ha desatado a nivel nacional por las declaraciones que dio ante el programa ‘Los Informantes’.

En primer lugar, Juan Fernando Petro fue claro al decir que la entrevista que salió por televisión fue editada y solo fue mostrada por partes, descontextualizando así, las palabras que él dio para ese medio de comunicación.

“Es complejo, es complicado y genera cualquier cantidad de interpretaciones que pueden no ser la realidad. He defendido mi tesis y es que nosotros a los territorios no fuimos a negociar nada y sí que menos en las cárceles, cuando yo estuve en La Picota. Yo nunca estoy negando lo que dije, pero lo que sí he criticado es por qué no aparecen partes que contextualizan mejor lo que yo dije textualmente”, dijo para iniciar.

Asimismo, indicó que “lo que nosotros notamos como Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando nos tocó ir a los territorios es que había un cambio en la percepción desde las cárceles y en los territorios mismos. En los territorios decían que la gente estaba cansada de lo mismo porque los habían traicionado, pero empezaron a ver con buenos ojos la propuesta que presentaba el candidato Gustavo Petro”.

Por esto, explicó que “como Comisión empezamos a notar que había un cambio porque la gente en los territorios lo estaba decidiendo así y no porque hubiese una negociación de parte mía o de parte nuestra como Comisión. Nosotros solo íbamos a los territorios a escuchar problemas de derechos humanos. Nosotros no fuimos a negociar absolutamente nada”.

El hermano del presidente también comentó que nunca hubo una presión electoral en las cárceles. “Fue por el libre albedrio de la gente misma o de los territorios mismos. Cualquier analista puede ir y mirar que eso sucedió así. Allá nunca hubo una influencia porque allá era difícil entrar a esos territorios”.

En esa misma línea, dejó claro que nunca ha sido del Pacto Histórico por lo que esa independencia le permitía ingresar a los territorios como Comisión Latinoamericana.

Por otra parte, resaltó que “en la campaña el mismo candidato lanzó propuestas a todo el país y todos lo escucharon, las propuestas iban enfocadas hacia un cambio y el concepto de paz total en los territorios, eso fue escuchado en las cárceles, yo no tuve que ir, empezando solo fui a una vez a la cárcel de La Picota. Yo no fui a decirles esa propuesta, ellos ya la habían escuchado dentro de las cárceles”.

“Yo no fui a convencer a nadie. Nosotros fuimos porque nuestro interés en ese momento era conocer qué pasaba con la vida de un ser humano después de 12 o 15 años de haber cometido los errores que cometieron”, agregó.

Gustavo Petro lo llamó para reclamarle por sus declaraciones

De igual manera, confirmó a La W que el mismo presidente lo llamó para pedirle explicaciones por las afirmaciones que había dado sobre el Asperger.

“La entrevista era de 3 horas, había momentos de pausa y en esos momentos yo conté anécdotas de la vida de nosotros, la parte del Síndrome es una anécdota que yo conté, pero yo no tenía ni idea que eso iba a salir en el programa porque esa no era la ida. Esa fue una anécdota que me pasó a mí cuando estaba en bachillerato que tuvieron que ponerme psicólogo”, detalló.

Agregando que “el psicólogo dijo que yo tenía un problema de aislamiento y dijo que mi hermano que estaba en sexto tiene la misma característica de aislarse porque prefiere los libros que andar en fiestas y esas cosas, yo conté eso como anécdota porque el psicólogo lo dijo delante de mi papá, no tenía ni idea que eso iba a volverse un problema de nivel nacional”.

Por eso, relató que “nadie nos ha determinado que tengamos clínicamente ese síndrome. Eso yo lo conté porque eso sucedió en bachillerato, pero quedó descontextualizado”.

“Él me llamó y me preguntó de dónde había salido eso. Yo le dijo que eso había sido contado como una anécdota. Le pedí disculpas porque nunca pensé que eso se iba a convertir en un problema nacional. Ahora tengo que cuidarme de cada palabra que yo digo”.

Sin embargo, recalcó que “con el presidente estamos bien, yo a él lo siento perfectamente, solo era un tema que había que aclarar de qué era lo que había dicho en Los Informantes, solo había que aclarar. De hecho, nosotros nunca discutimos”.

Por último, destacó que “yo no soy solamente el hermano del presidente de la República, yo también tengo un trabajo, yo tengo que desarrollar mi trabajo porque en eso me metí como ser humano”.

Escuche la entrevista completa a continuación: