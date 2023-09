Si Netflix no apoya, ‘Sin novedad en el frente’ no se hubiera realizado: Edward Berger

Desde el 30 de agosto y hasta el 9 de septiembre se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine de Venecia en donde se presentan, entre otras cosas, nuevas películas y productos audiovisuales.

Así mismo, aunque por la huelga de Hollywood no se encuentran tantas celebridades en el evento, La W dialogó con Edward Berger, director de cine y quien tiene en su pálmares cuatro premios Oscar por su película ‘Sin novedad en el frente’.

Berger inició hablando de su visita a este festival explicando que “he venido a celebrar el cine, he visto una película maravillosa se trata de Pobres Criaturas, protagonizada por Emma Stone que es una de las favoritas del público. Es una película que dará mucho de que hablar en los próximos meces y en los Oscar seguramente”, contó.

Por otro lado, habló sobre la huelga en Hollywood. Dijo que la coyuntura no afecta mucho al cine Europeo pero ”a mi sí me ha afectado porque estoy con colegas con los que trabajo que ahora no pueden hacer sus trabajos, por lo que algunos proyectos e están retrasando”.

Se refirió también a un ode los puntos críticos de esta huelga: las plataformas de streaming, puntualizando que para él fueron de gran ayuda. “ Si no fuera por el apoyo de Netflix, mi película de ‘Sin novedad en el frente’ no se hubiera podido realizar , entonces estoy muy agradecido. El cine se puede ver tanto en cine como en plataformas”, relató.

Finalmente habló sobre su nueva producción: ‘Cónclave’. “Aborda el proceso de elección de un nuevo papa en la actualidad, en nuestra época, el personaje principal tiene una crisis de fe entonces podría afectar su elección. Espero que el otro año se pueda estrenar”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: