Yo conté lo del Asperger como una anécdota: Juan Fernando Petro

A propósito del revuelo que han causado las declaraciones de Juan Fernando Petro en el programa Los Informantes, el hermano del presidente Gustavo Petro habló en La W, con Julio Sánchez Cristo.

Una de las que más polémica ha generado sería que el jefe de Estado tendría Asperger, declaraciones que precisamente aclaró en los micrófonos de La W diciendo que solo fue “una anécdota”.

Juan Fernando Petro explicó que la entrevista tuvo una duración de tres horas en lo que había momentos de pausa y fue precisamente en esos tiempos en los que contó la “anécdota”. “En esos momentos de pausa yo conté anécdotas de la vida de nosotros. La parte del Asperger es una anécdota que yo conté, pero yo no tenía ni idea que eso iba a salir en el programa porque esa no era la idea. Esa fue una anécdota que me pasó a mí cuando estaba en bachillerato, segundo o tercero de bachillerato, que tuvieron que ponerme psicólogo porque tuve un cambio de comportamiento”, detalló.

¿Cuál fue la anécdota?

El hermano del presidente Petro detalló que la anécdota se remontó a sus épocas de colegio. “El psicólogo dijo que yo tenía un problema de aislamiento y dijo que mi hermano, que estaba en sexto grado, tenía la misma característica de aislarse porque prefería los libros que andar en fiestas y esas cosas”.

Agregó que: “yo conté eso como anécdota porque el psicólogo lo dijo delante de mi papá, y punto. No tenía ni idea que eso iba a volverse un problema de nivel nacional porque lo conté como anécdota y no pasó de ahí. Con toda la razón el presidente saca su trino diciendo que no tiene eso, no tuvimos que ir al médico ni a un psiquiatra”, puntualizó.

“N adie nos ha determinado que tengamos clínicamente Asperger. Eso yo lo conté porque eso sucedió en bachillerato, pero quedó descontextualizado”, puntualizó.

¿El presidente Petro reaccionó?

Juan Fernando Petro comentó en La W que habló con el presidente Petro al respecto para explicarle lo que había ocurrido. “Él (Gustavo Petro) me llamó y me preguntó de dónde había salido eso. Yo le dije que eso había sido contado como una anécdota. Le pedí disculpas porque nunca pensé que eso se iba a convertir en un problema nacional. Ahora tengo que cuidarme de cada palabra que yo digo”.

Además, aclaró que está “bien” con el presidente Petro. “Estamos bien, yo a él lo siento perfectamente, solo era un tema que había que aclarar de qué era lo que había dicho en Los Informantes, solo había que aclarar. De hecho, nosotros nunca discutimos”.

