Amo Colombia y qué mejor que decírselo cantando: Fernando Allende por ‘Un millón de besos’

Fernando Allende, cantante y actor mexicano reconocido, entre otras cosas, por su papel en películas como ‘María’, grabada en Colombia y en donde se dio a conocer, regresa al país para presentar su canción ‘Un millón de besos’, especie de tributo al territorio nacional.

Para hablar del tema, el mismo Fernando Allende pasó por los micrófonos de La W y expresó, además, el gran amor que tiene por Colombia.

“Lo recuerdo todos los días porque vivo agradecido a ese momento”, dijo sobre su comienzo en el mundo de la actuación con ‘María’.

Agregó sobre el tema que: “la película ‘Maria’ es la que cierra esa época de oro de la cinematografía mexicana”.

Por otro lado, habló sobre sus inicios en la música, dejando entre ver que era un tipo de premiación que buscaba luego de tener buenas calificaciones en el colegio.

“La realidad es que cuando en la escuela tomaba buenas calificaciones, que era a menudo, mi familia me decía que qué quería de regalo. Me gustaba ir a Xochimilco a cantar con los mariachis entonces comencé a cantar música folclórica mexicana y de hecho el primer disco de oro que tengo es de ese tipo”, relató.

Dijo también que nunca se ha quedado en un punto, pues experimentó “en el área pop, sinfónico, cantar en italiano, inglés. Me siento feliz de seguir recorriendo y experimentando”.

Por otro lado, habló sobre su canción ‘Un millón de besos’ en donde explicó que “ amo a Colombia y qué mejor que decírselo cantando. No hay día que no piense en Colombia, en el cariño que se me ha brindado y las oportunidades que he tenido, hermanarme con varias personas ”, dijo.

En otro aspecto se refirió a la pintura, una de las facetas de su vida artística.

“La pintura va caminando increíblemente bien, tuve la oportunidad de estar en Miami, en una exposición de pintura anualmente y fue con mucho éxito”, contó.

Además, le dijo a Julio Sánchez Cristo, director de La W que en esa materia tenía una primicia, sin embargo, hasta que no la tuviera confirmada no la podía relatar. Aunque sí dejó entre ver de qué trataría.

“Quería dar una primicia, es algo que tiene que ver con pintura y con un planeta: llevar el arte a unos lugares insospechables, pero apenas firme lo contaré”, le dijo Allende a Julio Sánchez Cristo.

Enfatizando en que lo anterior “es el paso más importante en mi carrera pictórica”.

Escuche la carrera completa a continuación: