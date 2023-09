Tenemos unas federaciones que se protegen a sí mismas: presidenta AMDP sobre caso Rubiales

El caso de Luis Rubiales sigue dando de qué hablar en España y en la comunidad internacional luego de diferentes hechos puntuales en los que resaltan la no dimisión de este mismo a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras el polémico beso a la futbolista Jenni Hermoso en la premiación del Mundial femenino 2023 y recientemente, la destitución de Jorge Vilda como seleccionador del combinado femenino nacional de España.

Por este motivo, La W se contactó con Mar Más, presidenta de Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional de España (AMDP) para dialogar sobre la coyuntura.

“No es solamente los jugadores en España, Colombia también tiene un proceso que debe cambiar, romper esas estructuras patriarcales de las federaciones de fútbol y dejar que las mujeres entren no solo como jugadoras, sino como gestoras”, dijo en su primera intervención la presidenta.

En la misma línea, destacó lo realizado por Colombia en donde, según contó, se “está haciendo un proceso muy bonito, tiene que llegar a un sitio en donde la paz llegue todos lados y eso no se puede hacer sin las mujeres”, relató.

Como segundo tema, Más se refirió puntualmente a lo que rodea el caso Rubiales en donde dejó entre ver que una problemática que lleva a casos como estos, es que hay un sistema federativo con relación al fútbol, que se defiende a sí mismo.

“La Federación (RFEF), le ha invitado a presentar su dimisión, cosa que no ha hecho. Rubiales es un señor que gana, que se sepa, 600.000 euros anuales más las comisiones por cualquier cosa y esto lo que nos ha creado es un sistema federativo que se defiende a sí mismo para poder perpetuar todas estas situaciones”, dijo.

Explicando al tiempo que, desde su asociación, en una nueva ley del deporte han pedido que las mujeres ocupen estamentos en igualdad pero que “no se está haciendo”.

También recalcó que, aunque Rubiales no dimitió, espera que este no continúe al frente de la RFEF. “Esperemos que no, pero ya digo que Rubiales es un señor que tiene unos abogados carísimos y tenemos un Gobierno que ha hecho una ley que no permite actuar”.

Ya que, según contó, han hecho varias denuncias frente al Consejo Superior del Deporte que no las han elevado al TAS.

Enfatizando nuevamente sobre la coyuntura, que “en España, y llevamos mucho tiempo denucniándolo, tenemos federaciones que se protegen a sí mismas ”.

Por otro lado, se refirió a la destitución de Jorge Vilda como entrenador de la Selección femenina de España, en donde contó que este mismo “fue cuestionado por las jugadoras cuando España jugó el Mundial femenino en Canadá 2015. Las jugadoras mandaron una carta a la Federación de Fútbol diciendo que querían otro entrenador”.

Posteriormente, según contó, “esa carta, que era interna, alguien de la Federación se encargó de llevarla a prensa; a las jugadoras las comenzaron a llamar ‘niñatas’ y ‘malcriadas’, porque son las ultimas de la fila”.

Hablando además del tema económico. “La Selección Española debería pagar lo mismo a hombres y mujeres, y no solo en el fútbol sino en todos los deportes”.

Más enfatizó que “como jugadoras que acaban de ganar un campeonato mundial deberían estar en todos los medios hablando de cómo se sienten, pero no es posible porque tenemos un presidente de la Federación que ya vemos cómo actúa”.

Escuche la entrevista completa a continuación: