Al Oído: Audiencia de formulación de acusación al fiscal Hernández por Odebrecht

Capítulo: Odebrecht Colombia

Este jueves 7 de septiembre a las 3:00 de la tarde será la audiencia de formulación de la acusación al fiscal Daniel Hernández, ante la sala de juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia de manera virtual por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.

Hay que recordar que Hernández no aceptó los cargos que inicialmente le endilgó la entidad. En esta investigación desde Al Oído llevamos exactamente 1 año y 9 meses; investigación que logró descongelar el capítulo Odebrecht en Colombia.

Pudimos contar en primicia la llegada del FBI a Colombia quienes llegarían a investigar lo que estaba sucediendo, luego contamos que tenían la lupa en fiscales colombianos y después conocimos la imputación al fiscal Hernández.

Durante la imputación de cargos realizada contra Hernández en diciembre de 2022 el fiscal 12 del caso expresó “Los dos delitos imputados tienen un hilo conductor, la corrupción en el sistema judicial”, recuerden ustedes que Hernández expresó que este fiscal no era objetivo, argumentó que queda desvirtuado por muchos otros caso de corrupción que ha llevado a juicio el fiscal 12 delegado ante la corte Víctor Salcedo, como por ejemplo ayer acusó a la ex ministra María Isabel Urrutia por irregularidades en la contratación de dicha cartera. En eso no hay colores políticos , está muy claro.

La justicia es la única que definirá qué es lo que ha pasado en este oscuro capítulo de Odebrecht Colombia .

