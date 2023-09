Presunción de inocencia sigue viva: coordinador Cambio Radical Atlántico sobre Arturo Char

Este miércoles 6 de septiembre la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva intramural contra el exsenador Arturo Char, quien es investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

Por este motivo, José Ignacio Oñoro, coordinador administrativo del Partido Cambio Radical en el Atlántico habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el caso.

“Lo primero es que hablo muy a título personal, en posición de amigo y copartidario del exsenador Arturo Char”, inició puntualizando.

En esa misma línea, se mostró en concordancia con lo expresado por Arturo Char, pues dijo que “como él mismo lo ha manifestado, las decisiones judiciales se respetan, se confrontan en derecho en el marco del proceso”.

Ya que, según explicó, Arturo Char “no ha hecho una discusión pública” de su caso y en ese sentido “respetamos la justicia y tenemos que ser igual de coherentes, más si no hacemos parte del proceso, por no especular con eso”.

Así mismo, explicó que “entendemos que esta decisión de la justicia no es una sentencia condenatoria, apenas está empezando. La presunción de inocencia está viva, confiamos en su inocencia, yo confió en Arturo Char, lo conozco y se de sus calidades personales, lo conozco, sé de sus calidades personales. Confiamos y esperamos que durante el transcurso del proceso pueda ratificar esta inocencia en el marco del proceso”.

En el espectro político, Oñoro enfatizó que “El partido hoy solo a nivel nacional en el Atlántico, concretamente, está comprometido con mantener una senda de desarrollo que ya se inició, Barranquilla hoy es una ciudad muy importante en tema nacional y latino”.

“Nos duele mucho, pero debe segur el proyecto de ciudad iniciado”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: