Importante es cómo se termina y no cómo se empieza: Fernando Batista, entrenador Venezuela

Venezuela no inició con pie derecho su camino rumbo al objetivo de disputar su primer Mundial de Fútbol. La ‘Vinotinto’ perdió por la mínima diferencia en Barranquilla ante Colombia a pesar de un planteamiento que complicó al equipo local. Fernando Batista, entrenador del combinado venezolano y algunos jugadores analizaron los motivos de la derrota.

En relación a la principal falla de la ‘Vinotinto’ contra Colombia, Tomás Rincón, jugador del Santos de Brasil , señaló que el problema fue recibir el gol iniciando la segunda mitad. “Cambió el plan de partido porque en el primer tiempo lo estábamos llevando bien y tuvimos una opción muy clara para irnos arriba” lamentó el futbolista quien añadió que los primeros 45 minutos fueron lo que habían trabajado. “Controlamos y estábamos más finos a la hora de contragolpear, teníamos espacios. Es una pena haber recibido ese gol y ahora nos queda trabajar” sentenció Rincón.

Durante la primera mitad Venezuela mostró un juego más sólido que en la segunda parte no estuvo presente. A propósito Fernando Batista, director técnico de la Selección de Venezuela, señaló que faltaron “esas transiciones que nosotros queríamos al encontrar a Colombia abierto porque sabíamos que iban a atacar por bandas y los laterales. Nos faltó esa precisión para recuperar y salir rápido, pero esto recién empieza”. En este sentido, el entrenador argentino concluyó que “lógicamente a todos nos gusta iniciar y empezar ganando, pero lo más importante es cómo se termina y no cómo se empieza” añadiendo que confía en sus jugadores para que Venezuela sea un rival duro de enfrentar.

Finalmente Alexander González, defensor de la ‘Vinotinto’, indicó que el encuentro se pierde por un error puntual. “Cuando te hacen un gol empezando el segundo tiempo, cuando no existe cansancio y no existe nada, pues es un tema de atención. Es el inicio, no comenzamos cómo queríamos pues buscábamos irnos a Venezuela con puntos y hoy nos vamos con las manos vacías.” afirmó González.

El próximo rival de Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas será Paraguay en el Estadio Monumental de Maturín. El encuentro será el martes 12 de septiembre a las 5:00 p.m.