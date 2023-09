Me motiva el drama, lo devastador que rodea la demencia: Michel Franco sobre ‘Memory’

Desde el Festival de Cine de Venecia, La W conversó con el director mexicano Michel Franco y la actriz Jessica Chastain sobre el estreno de la película ‘Memory’ que comité por el León de oro y ya logró colarse entre los favoritos.

De acuerdo con Franco, quería explorar la demencia porque uno de sus grandes miedos es perder su memoria, “si uno no sabe quién es, si uno no recuerda de dónde viene, le surgen esas preguntas que resultan muy interesantes para guionistas. Además, también me motiva el drama, lo devastador que rodea la demencia”.

Añadiendo que el cine no debe ser solo entretenimiento sino mucho más que eso.

Por su parte, Jessica Chastain se refirió a la huelga de actores de Hollywood, indicando que “soy conscientes de lo afortunada que soy, es una profesión maravillosa la que tenemos y por eso se cree que debemos mantener en silencio muchas cosas para poder mantener las ofertas de trabajo, eso ha permitido que se hagan contratos injustos con los miembros de la Unión”.

Escuche la entrevista completa a continuación: