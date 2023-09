Se embolata indemnización a Colombia por caso Reficar

Después de que el pasado mes de junio se conociera el laudo a favor de la Refinería de Cartagena - por mil millones de dólares (aproximadamente 4.1 billones de pesos colombianos) más los intereses causados desde el 31 de diciembre de 2015, el portal Primera Página reveló que la compañía Mcdermott, que es casa matriz de Chicago Bridge & Iron Co. CB&I –perdedora del pleito, va a desaparecer debido a que se someterá a un proceso de reorganización empresarial.

Este viernes 8 de septiembre, McDermott International Ltd. –que adquirió a CB&I– anunció que se declaró en quiebra en Estados Unidos, por lo que se encuentra en un proceso de reestructuración financiera y liquidación judicial. No obstante, ha anunciado que no tiene posibilidad de pagar a sus acreedores.

Según informa Primera Página, McDermott International Ltd. celebró un acuerdo de soporte de transacciones (“TSA”) con más de 75%, en total, de sus proveedores de cartas de crédito garantizadas (“LC”), acreedores de deuda financiada y accionistas. Sin embargo, este proceso se realizó para desestimar reclamaciones legales relacionadas con proyectos anteriores.

En ese sentido, la empresa McDermott, que se fusionó en 2018 con CB&I y la ayudó a desaparecer, informó que su intención es emprender procedimientos judiciales paralelos en Países Bajos y el Reino Unido, similares a la figura de reorganización empresarial que opera en Colombia.

En su comunicado, conocido por Primera Página, McDermott señaló: “La corporación texana tiene la intención de cancelar ciertos reclamos no garantizados asociados con asuntos legales relacionados con el proyecto Refinería de Cartagena S.A. (”Reficar”), que fue originado por Chicago Bridge & Iron Company N.V. ( “CB&I”) antes de que McDermott adquiriera CB&I en 2018″.