La tarjeta de presentación de un agente del FBI que tenía Jorge Enrique Pizano

Jorge Enrique Pizano, quien denunció la existencia de contratos ficticios para tapar sobornos de Odebrecht en la concesión de la Ruta del Sol, murió el 8 de noviembre de 2018.

Su muerte jamás fue investigada de manera independiente y las dudas se acrecentaron porque tres días después murió su hijo Alejandro, que vino de Europa al sepelio, cuando bebió una botella de agua envenenada con cianuro que estaba en el estudio del ingeniero Jorge Enrique Pizano.

Después de esos terribles momentos, cuando sus familiares ordenaban las pertenencias del ingeniero Pizano encontraron una tarjeta de presentación que les llamó la atención. Es la tarjeta del agente especial del FBI, Jared Randall, quien se desempeñaba en la Unidad de Anticorrupción Internacional del buró federal de investigaciones.

Una fotografía de esa tarjeta fue entregada por un miembro de la familia Pizano al periodista Iván Serrano de Cambio.

Ampliar

La tarjeta es importante porque viene a encajar en otra pieza del rompecabezas que Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga, y yo vinimos a conocer hace unos días.

Se trata de un correo electrónico de diciembre de 2018, escrito por Luis Gustavo Moreno, exdirector anticorrupción de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, por aquellos días preso en Estados Unidos por recibir un soborno en ese país.

El correo fue enviado desde la cárcel Rivers Correctional Center, en Carolina del Norte, usando el sistema autorizado y controlado Truelincs, y está dirigido a quien fuera su abogado David Weinstein y también a otras personas.

En el mensaje, Moreno se queja de que –según él– la fiscal federal del Sur de la Florida Lynn Kirkpatrick inicialmente le pidió que se reuniera con Néstor Humberto Martínez “en suelo americano” o que por lo menos le aceptara una llamada telefónica.

Y que después lo invitó a que dijera lo que sabía sobre él: “Luego me piden que hablé de él NH (que coopere en contra de él por sus actos de corrupción)”.

El organismo federal interesado en el testimonio de Martínez era el FBI, me dijo Luis Gustavo Moreno hace unos días en Bogotá.

El FBI le respondió al periodista Gerardo Reyes que no puede confirmar, ni negar la versión. El abogado Weinstein envió un mensaje en el que dice que prefiere no referirse al contenido del correo electrónico, pero no niega su existencia. La oficina de la Fiscalía Federal del Sur de la Florida pidió detalles adicionales de la comunicación y después contestó con el tradicional “no comments”.

Néstor Humberto Martínez niega que haya pedido visitar a Moreno y considera un despropósito que yo siquiera lo considere siquiera posible.

Hablé con el embajador de Estados Unidos en Colombia para esa época, Kevin Whitaker, quien me dijo que nunca supo que Néstor Humberto Martínez fuera una persona de interés para el FBI y que el comportamiento del entonces fiscal siempre fue impecable y abierto a la cooperación con las autoridades estadounidenses.

Como sea, aquí hay unas fechas que coinciden:

1. Octubre: Jorge Enrique Pizano se reunió con el agente del FBI, Jared Randall, en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y le entregó copias de correos y grabaciones incluyendo las conversaciones con Néstor Humberto Martínez (recuerdan “jijiji, esto es una coima, marica”). Esa reunión tuvo lugar en octubre de 2018.

2. Noviembre: Apenas unos días después, el 8 de noviembre de 2018 muere Jorge Enrique Pizano. Tres días después muere su hijo Alejandro envenenado por beber de una botella de agua que estaba en el estudio de su padre.

3. Diciembre: Un mes después, el 14 de diciembre de 2018, Moreno se queja porque la Fiscalía Federal de Florida que antes le pedía que hablara con Néstor Humberto Martínez, ahora le pide que hable contra él y declare sobre sus eventuales actos de corrupción.

Octubre, Noviembre y Diciembre: Una línea de tiempo que no se puede ignorar.

Bonus Track

El magistrado Jose Antonio Días Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (equivalente a la Corte Suprema de Justicia en Colombia) declaró nulas todas las pruebas obtenidas dentro de la operación Lava Jato, que se ocupa de la corrupción de Odebrecht.

Por el incumplimiento de un tecnicismo jurídico considera el magistrado que los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht no pueden usarse ni en Brasil, ni en ningún otro país.

La Asociación Nacional de Fiscales de Brasil envió en las últimas horas una comunicación protestando por la eventual caída de la mayor investigación de corrupción en la historia.

Dicen los fiscales que las pruebas son el resultado de una negociación válida con los declarantes que en su momento fue homologada por el propio Tribunal Supremo de Brasil.

Algunos procesos podrían caerse en Colombia, entre ellos los del sobornado ex viceministro de transporte del gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, el de Otto Bula y el del ‘Ñoño’ Elías.

Les recomiendo estar atentos a esto.