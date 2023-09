“No tenemos capacitad para erradicar 230.000 hectáreas de coca”: MinJusticia

El Gobierno Nacional presentó el documento completo para acabar con el narcotráfico a través de su nueva Política de Drogas.

La W entrevistó al ministro de Justicia, Néstor Osuna, quién defendió el liderazgo del presidente de la República, Gustavo Petro, el cual pretende proponerle al mundo en todos los escenarios internacionales avanzar hacía una regulación sensata de las drogas, en donde dice que:

“El prohibicionismo no dio los resultados que se querían tener, no es una cosa que lleve ensayando un par de años, sino más de 50, y ha traído muchísimo dolor, muchísimas pérdidas, dinero de los norteamericanos, con unos resultados que a nadie pueden tener satisfechos”.

El ministro además explicó que uno de los objetivos primordiales de la nueva Política de Drogas es una lucha conjunta con las comunidades internacionales:

“En ese sentido de una comunidad internacional a la que hay que alertar, que ojalá se vaya moviendo hacía la regulación y de intentar resolver el problema de violencia y de negocio ilícito es que se mueve este documento de política de drogas que presentadomos el viernes pasado”, señaló Osuna.

Un punto que ha sido polémico para el fiscal general, Francisco Barbosa, desde que se habló del proyecto de sometimiento a la justicia, y que vuelve a mencionarse en la Política de Drogas, son los pequeños cocaleros. Al respecto el ministro Osuna explicó cómo funcionará la erradicación forzosa de los pequeños cocaleros quienes viven del cultivo de coca como su único sustento:

“La idea es, la erradicación forzosa se aplicará prioritariamente a esos cultivos industriales o a los que incumplan, nosotros confiamos en la erradicación voluntaria y en el plan de acción de la política que no lo hemos publicado todavía, pero que ya va a estar, se establecen unos plazos para que se de esa erradicación voluntaria y/o ese transito de economías lícitas dentro de la hoja de coca, pero vencidos esos plazos, también ya habría la erradicación forzosa, la verdad es que cualquier predio se puede erradicar forzosamente en este momento, lo que vamos a hacer es priorizar”, señaló el ministro.

También resaltó que el Gobierno no tiene ahora, cómo erradicar 230.000 hectáreas de cultivo de coca, por lo que habría que priorizar a los industriales y aquellos en los que no haya decisión de tránsito a la economía lícita y nosotros dar un plazo para que ellos mismos hagan la sustitución o, ha cultivos lícitos o, ha actividades no narcóticas de los cultivos de hoja de coca.