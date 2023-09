MinAgricultura sigue apostando al diálogo para llegar a consensos en la reforma agraria

En entrevista con la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, se pronunció acerca de la primera mesa diálogo y concertación sobre la reforma agraria, la cual aseguró dejó un balance positivo, pero aceptando que quedan varios puntos por resolver y acordar.

Así las cosas, a la pregunta sobre lo que se necesita para llegar a mayores acuerdos sobre la reforma agraria, la titular de la cartera agrícola dijo “lo que necesitamos es poder generar una mayor capacidad de resultados, estamos en un momento en el que hay muchas necesidades el campo colombiano, tenemos distintos tipos de situaciones problemáticas, de temas de convivencia, de temas de casos históricos de resolver, de pliegos que no se habían atendido históricamente y que las comunidades necesitan obtener respuestas y luces. Tenemos que avanzar de manera mucho más rápida y segura en las compras de tierras”.

Frente a los proyectos de decretos que generan incertidumbre en la población y empresariado del país como, por ejemplo, el que se considera atenta contra la propiedad privada, y sobre el que no hubo acuerdo ya que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, aseguró que aún se mantendrían diálogos sobre el tema; la ministra Mojica, expresó que el actual Gobierno es de puertas abiertas y que, por ende, se seguirá buscando consensos y acercamientos. Además, señaló que un ejemplo de esto es que se han publicado los textos de los proyectos de decretos en borrador para que a través de la discusión se empiecen a pulir.

En un ejemplo de lo anterior, la funcionaría dijo “como les decía ayer ya empezamos con la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia) a evaluar sus apuntes y recomendaciones sobre los decretos, ya acogimos una parte muy grande, estamos haciendo mesas técnicas sobre el resto de las diferencias”.

En cuanto a generar un posible proyecto de ley de la reforma agraria para avanzar de forma más ágil en su construcción e implementación, la ministra Mojica no descartó la opción asegurando que primero se debe escuchar todas las partes que aportan importantes insumos para el tema y de allí revisar lo que podría llegar a ser parte de un posible proyecto de ley.

“Lo que pasa es que nosotros a diferencia de las demás reformas no necesitamos cambiar el marco normativo para poder cumplir, de hecho lo que hemos planteado es aplicar la legislación agraria que es muy antigua en Colombia y que no se había tomado en serio, y que ahora pues la queremos implementar; esto también tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz y no la habíamos planteado desde esa perspectiva. De hecho, nuestro reto es poder dinamizar el mercado de tierras para poder comprar las tierras”.

En la misma línea señaló que: “Hay muchas perspectivas interesantes que sobrepasan el contenido de los borradores de decreto y obviamente porque no se corresponden a temas que sean de potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, yo voy a terminar de dar este plazo que dimos para escuchar todas las intervenciones de este mes y afinar todos los temas que se han puesto sobre la mesa en los continuos debates y mesas, y lo que queremos es poder generar unas matrices de temas y ver cuales de esos eventualmente puedan llegar a ser contenidos de carácter normativo”.

Se debe recordar que, al finalizar la mesa de concertación sobre la reforma agraria, el presidente de Fedegán, Lafaurie, confirmó junto con la ministra que se mantuvo en firme el acuerdo de seguir comprando tierras a ganaderos, invitando a que dicha mesa se active por lo menos una vez al mes para poder hacer seguimiento a la reforma y de paso dejando claro que en los proyectos de decretos que generan incertidumbre sobre la propiedad privada el diálogo se mantiene abierto.