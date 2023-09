Clan Char apoyó a Lilibeth Llinás: Rafael Rocha sobre compra de votos

Rafael Rocha, quien fue uno de los coordinadores zonales en la campaña electoral de Aida Merlano, habló con La W después de que El Reporte Coronell revelara que una pequeña USB blanca Toshiba, con capacidad de 3.2 gigabytes, podría contener las pruebas definitivas para condenar al expresidente del senado Arturo Char.

En cuanto a las pruebas sobre los beneficiarios de la compra de votos, Rocha aseguró que la más vinculante al clan Char es el apoyo que hubo hacia Lilibeth Llinás.

“Ahí están las fotografías de cuando estuvimos entregando compras, hay videos en los que ella dice que se ganaron un premio o una compra por saber el número que tenían que marcar en el listado”, relató Rocha.

Por eso, reiteró que estos hechos serían la prueba del lazo que existió entre el clan Char y Aida Merlano, pues “eran fórmulas, está demostrado en las fotos”.

También mencionó que existen fotos de la buseta con afiches pegados que demuestran que hubo doble militancia: “(El chofer) me dijo que quitara los afiches, que no lo podía hacer, y le dije al chofer que parqueara el camión a la vuelta (de donde hicimos las 200 compras), yo no iba a quitar ningún papel de Aida Merlano y Lilibeth Llinás.

Además, sobre si entre las pruebas que entregó relaciona a Arturo Char y Alejandro Char con esta compra de votos, Rocha reiteró que las pruebas son el hecho de que Lilibeth Llinás era fórmula de Aida Merlano y de Arturo Char.

También señaló: “Soy testigo visual y de oídas de que sí se hizo una negociación para esa campaña en la que los Char iban a aportar unos dineros como fuera, sea que Julio (Gerlein) se los debía o no. Hasta mi entendimiento, como partícipe en esta organización criminal, los Char y los Gerlein eran quienes participaban la campaña de Aida Merlano y de Lilibeth Llinás.

Rocha añadió que “Arturo (Char) también estaba trabajando en política y se estaba lanzando al Senado, así como Aida (Merlano) estaba comprando votos y Carlos Rojano estaba comprando votos para la hija (…) eso no hace parte de la “Casa Blanca”, son cosas que pasaban en Barranquilla”.