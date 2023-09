Militares que se hicieron pasar por disidencias Farc habrían abusado de una indígena

En diálogo con La W, uno de los testigos que presenció cómo hombres armados llegaron a zona rural de Tierralta en el departamento de Córdoba, haciéndosen pasar por disidentes de las Farc, cuando al parecer eran militares, relató los momentos de terror que vivió la comunidad tras las amenazas de muerte recibidas.

“El Ejército como tal llegó haciéndose pasar por guerrilleros, no como el Ejército Nacional, nos tiraron al suelo y nos amenazaron, a una indígena la intentaron violar; robaron plata, joyas, tiendas. Esto no nos parece bueno, el Ejército dice que nos va proteger y mire lo que está pasando. Fue el Ejército como tal, nos reunieron, fueron casa por casa, con las manos atrás en el cuello y nos tiraron al suelo unas tres horas. Me llevaron a mí como escudo y a otro profesor, y nos dejaron tirados en el suelo, nos decían que si nos levantábamos nos iban a matar”.

Además, el testigo agregó que estos hombres intentaron abusar sexualmente de una menor de edad. “Allá donde la pusieron la trataron de violar, la intimidaron, tocaron sus partes, sus senos”.

Por su parte, otra de las personas que presenció los hechos dijo que los hombres armados llegaron con busos negros y pañoletas. “Me encañonaron, me hicieron arrodillar, me quitaron el teléfono, las manos en la nuca, me dijeron que le pusiera la clave o me mochaban el dedo, y así sucesivamente sucedió con todos los miembros de la comunidad. Nos tuvieron retenidos por lo menos tres horas y media. En la parte de arriba se presentaron como ELN y en la otra zona como Farc”.