Decisión es equivocada y no cumple con la Ley: Thomas Greg sobre licitación de pasaportes

Después de que el canciller, Alvaro Leyva, declarará desierta la licitación de pasaportes y también, declarará urgencia manifiest ; fueron muchas las voces inconformes con esta decisión, una de las más resonantes es la del abogado y representante de la firma Thomas Greg & Sons, Juan Pablo Estrada.

En exclusiva ante los micrófonos de La W, el abogado Estrada señaló que “cuando la legislación colombiana permite que una licitación se declare desierta es cuando no es posible cumplir con el deber de escogencia objetiva y esto, está regulado con varias normas que indican que hay que escoger al que resulte ser el mejor. El canciller esta alegando razones distintas a estas, por eso, Thomas Greg & Sons ha interpuesto un recurso de reposición para que se corrija este error, porque el canciller está queriendo devolverse en el tiempo”.

El representante, dijo que esta decisión era totalmente equivocada y no cumple con la Ley. Comentó que el canciller acudió a una figura que se llama la advocación. “Jamás la había visto en temas de contratación y es: yo mando, yo tomo el proceso y yo lo reviso”.

Sobre la decisión de urgencia manifiesta comentó que “no me gusta hablar de adjudicar a dedo porque la Ley contempla escenarios a quien hay que acudir directamente a un contratista. Lo que dije es que en esa declaratoria de emergencia, que aun no conozco muy bien porque no me la enviaron, es que declaran urgencia que es una excepción entre la excepción. Lo qué pasa es que hablar de urgencia cuando el canciller se posesionó hace un año y se sabia que el contrato expiraba el 2 de octubre, dificultó que esa decisión pueda sostenerse en un control de legalidad”.

¿Que pasará con los colombianos que a partir del 2 de octubre vayan a una sede de la cancillería?

El apoderado señaló que el contrato ya había sido extendido dentro de la legalidad y el 2 de octubre no admite una prorroga más. “Hay unas libretas de reserva que el contrato exigentes, un stock de libretas que rondan las 300.000. El personal que hace toda la logística son funcionarios del contratista, el 2 de octubre los contratistas se paran de su puesto de trabajo, las cartillas quedan ahí, pero no sé si se vayan a imprimir”.

¿Se adelantará una acción legal en contra del canciller?

El abogado Juan Pablo Estrada, comentó que “estamos esperando, simplemente a que revise el recurso de reposición que pusimos ayer y tiene alta vocación de prosperidad. Cada día trae su afán y mis clientes no me han dado ninguna instrucción distinta de la interponer un recurso”.