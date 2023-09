Fiscalía investiga si el Ejército está detrás del ataque contra helicóptero

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró en entrevista con La W que expertos investigadores ya se encuentran en la zona en la que se registró el ataque contra el helicóptero que transportaba a la misión de la Fiscalía y la Procuraduría que trataban de llegar a Tierralta, Córdoba, para esclarecer el episodio de militares disfrazados de las disidencias de las Farc que amedrentaron a los habitantes de la zona.

Barbosa aseguró que se investiga si el Ejército estará relacionado con el ataque armado que sufrió el helicóptero en el que se transportaba la comisión de la Fiscalía y Procuraduría para verificar lo ocurrido en la vereda El Manso.

Igualmente, aclaró que están abiertas todas las hipótesis, pero dijo que le preocupa que en algunas regiones del país se reviva el capítulo del paramilitarismo y que en otras se geste una amalgama entre miembros de la fuerza pública y las disidencias de las Farc u otras guerrillas.

“Todas las hipótesis en este momento están abiertas. Nosotros no descartamos ningún tipo de hipótesis alrededor de esto. Y ya esa investigación se adelanta porque ya un grupo de Crimen Organizado salió hacia esa zona a verificar no solamente esto, sino también pedir los CDR de la zona, verificar exactamente quién conocía de esos movimientos porque no tiene ningún sentido lo que ocurrió el día de ayer”, dijo Barbosa en W Radio.

El jefe del ente investigador y acusador en Colombia dijo que es preocupante que el Ejército si pueda entrar a una región, pero la Fiscalía no.

“Entonces ahora lo que ocurre es que puede llegar primero el Ejército, pero no puede llegar la Fiscalía General de la Nación al lugar de los hechos cuando se presentó lo que ocurrió en ese lugar del territorio nacional”.

Dijo que le preocupa que algunos sectores del poder se apropien de la institucional y creen fisuras profundas en la fuerza pública.

“A mí me preocupa que distintos poderes fácticos en el territorio nacional empiecen a apoderarse paulatinamente de las diferentes partes de la institucionalidad colombiana y empiecen a fracturar a la fuerza pública. Eso me preocupa de fondo”, afirmó.

El fiscal Barbosa también dijo que en regiones como Córdoba vivieron el horror del paramilitarismo hace dos décadas.

“Me preocupa porque si usted no tiene una dirección de la fuerza, si usted no se reúne con los comandantes, si usted no tiene control de eso, si usted no gerencia desde el centro del país, un grupo de militares que están armados en diferentes lugares donde nadie sabe a quién obedecer, pues empiezan a ocurrir cosas, no solamente en esa zona del país que ustedes ya saben lo que ocurrió hace 20 años cuando se paramilitarizó parte de ese lugar, sino también en el sur del país donde se puede terminar presentando un amalgama entre la misma fuerza pública y las disidencias o las mismas guerrillas en algún momento determinado”.

Agregó que “eso es lo que a mí me preocupa, porque finalmente lo que hay que hacer es ajustar los protocolos e institucionalizar esas fuerzas. Pero lo que vimos con una persona desenfundando un arma y al mismo tiempo amenazando a la población civil, a una señora inerme con un bebé y al mismo tiempo sin ni siquiera identificarse me parece lamentable para el país y me parece lamentable después de que Colombia ha conocido hechos de violencia y de violación de derechos humanos que el mismo presidente Gustavo Petro durante toda su vida política denunció y por los cuales llegó a la presidencia de la República”.

Escuche la entrevista completa a continuación: