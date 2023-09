La mejor forma de amar a Dios es servir: padre aspira a la Gobernación de Boyacá

El padre Víctor Leguízamo, candidato a la Gobernación de Boyacá, conversó para los micrófonos de ‘El buscador de candidatos’ de La W sobre sus principales propuestas y el objetivo que tiene para las próximas elecciones regionales.

En primer lugar, Leguízamo se refirió a las críticas de quienes opinan que no debería ser candidato por ser religioso, “la mejor manera de amar a Dios es servir a los seres humanos. La fe no es una teoría, es un comportamiento de vida, por eso hay que hablar del amor eficaz”.

Asimismo, habló sobre los señalamientos que se le hace de ser el candidato de Jorge Eduardo Londoño, director del Sena.

“A mí me parece que no mentir y no dejar mentir es fundamental, hoy soy un candidato popular, soy el candidato del pueblo. En esta campaña no hay nadie por eso acudo a muchas personas a que me ayuden (…) yo soy un candidato popular”, dijo.

Para finalizar mencionó que “hay que devolverle al pueblo lo que es del pueblo”.

