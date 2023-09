Al Oído | “Fiscal, despolitice mi proceso judicial”: Nicolás Petro

Doble desafío tiene el presidente Gustavo Petro para las elecciones del próximo 29 de octubre que llegan en cinco semanas para ver la verdadera marcha a las urnas y que la voluntad popular sea la que decida en medio de un panorama político que no le ayuda.

Cada encuesta evidencia un descenso en su imagen y su propia gobernabilidad, un descontento que seguro golpeará a los candidatos del Pacto Histórico.

El segundo desafío del mandatario es enfrentar el difícil panorama de violencia que deja en riesgo el proceso electoral.

El fiscal general, Francisco Barbosa, reveló un mapa de riesgo electoral en el que el 61% de municipios tienen riesgo alto, 494% riesgo medio y 366% riesgo bajo.

Este es un panorama que hace mucho no se veía, en el que transcurren las elecciones en medio de amenazas, hostigamiento, extorsiones y otras violencias por parte de grupos armados ilegales en contra de candidatos y funcionarios públicos.

Entre el 1 de enero y el 9 de agosto, se han registrado 184 acciones violentas que tienen que ver con las elecciones. Estamos ante un riesgo electoral en el que está en juego nuestra democracia, la inseguridad desbordada por cuenta de cómo la ciencia con los bandidos y la impunidad nos tiene en un retroceso de 20 años.

¿Cuál será el plan de choque del presidente? ¿Será que después de tanta gira internacional puede hacer una gira por el país para ver de cerca la realidad? La fiesta democrática está en riesgo por cuenta de aumento de violencia.

El país se encuentra entre la desesperanza, el miedo y unas elecciones que en el fondo no emocionan y no arrancan porque los escándalos de la Casa de Nariño no dejan de sorprender. Y ni hablemos del uso de subsidios y programas sociales como insumo electoral. No hay garantías del voto libre, pues si bien es cierto que los grupos ilegales siempre han intervenido en las elecciones del país, las regiones vulnerables esta vez tampoco verán el cambio.

A esos riesgos súmenle las encuestas que crean fotografías políticas para guiar votos y pocas veces coinciden con la realidad, la corrupción que es nuestro peor mal y no distingue ideología política y estos ataques del Gobierno a periodistas generando una estigmatización a la prensa.

Presidente Petro: necesitamos acciones, no discursos. No podemos seguir en medio de elecciones y violencia. Usted, como jefe de Estado, es el único llamado a garantizar la seguridad y tranquilidad de los comicios.

Ñapa

Se pronunció Nicolás Petro después de conocer lo dicho por el fiscal desde su cuenta de Twitter.

Esto dijo: “Cada vez que el fiscal Barbosa tiene una confrontación pública con mi padre –el presidente Gustavo Petro–, siempre habla de mi proceso y en tono amenazante. Señor fiscal, despolitice mi proceso judicial”.

A propósito de este caso, ¿el país conocerá avances, o nos quedaremos solo en titulares taquilleros? Nicolás Petro merece garantías y el país merece verdad.