Así busca Kenia contrarrestar la influencia de Estados Unidos, Europa y China en el mundo

El ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su visita a Colombia, las relaciones entre ambos países y os beneficios de aprender el idioma de ese país, el suajili.

Además de esos temas, La W aprovechó la entrevista para hablar sobre la alianza sur-sur entre África y Latinoamérica; sobre las inversiones de China en África, debido a que muchos países, sobre todo en África, asumen deudas impagables frente a las inversiones del gigante asiático; sobre Haití, debido a que Kenia envió 1.000 policías para afrontar la crisis de seguridad que vive la isla y sobre los dos golpes de Estado en Gabón y Níger.

¿Cómo funcionará la cooperación sur-sur entre África y América Latina? ¿Es para contrarrestar la influencia de los países poderosos? ¿Para crear un nuevo orden mundial?

“Aquí hay que mirar varios aspectos: los países que son colonizadores, los países que son colonizados y luego hay países que son desarrollados y dan préstamos multilaterales a los países que están en desarrollo. Colombia y Kenia comparten culturas similares. Compartimos realidades similares en cuanto a la lucha contra la pobreza, la inteligencia que tenemos, las nuevas democracias, y lo que estamos haciendo es asociarnos”.

“Fíjense en Europa. Los europeos se sentaron juntos y decidieron formar la Unión Europea, introducir el euro para poder hacer negocios entre ellos, están ganando dinero, están estableciendo las normas; incluso están estableciendo normas para (la lucha contra el) cambio climático e incluso nos dictan lo que podemos cultivar o no, cuánto café tenemos que cultivar en nuestro país, cuántos árboles tenemos que plantar o talar en nuestro país, precisamente porque están unidos”.

“Lo que estamos haciendo es crear un grupo que pueda ser capaz de moverse en conjunto y negociar con otras naciones europeas, o incluso China, como un solo bloque. No se trata de ir unos contra otros, se trata de decir “vamos a formar un grupo para poder negociar como un equipo con mucho poder de negociación con el fin de que podamos tener beneficios para nuestra gente”.

¿Por qué dejar que China invierta tanto dinero en África si, al final del día, los países terminan asumiendo una deuda enorme frente al gigante asiático, lo cual trae consecuencias como el pago de intereses, la dependencia económica y la devaluación de la moneda?

“Creo que es la forma en que la gente lo está viendo. China puede proporcionar dinero al continente africano sin muchos problemas. En cambio, los préstamos del Banco Mundial o del FMI (Fondo Monetario Internacional) tardan entre 4 y 5 años en concederse. Con China es sólo un año, así que (con esos recursos) podemos desarrollar nuestros países”.

“La gente teme que (la inversión de) China sea una nueva forma de colonialismo económico, pero es una nueva forma de relación. El hecho de que algunas personas le teman a China y la vean como un enemigo no significa que las naciones africanas deban temerle a China. En Kenia, por ejemplo, no tenemos ningún problema con China, ni con las naciones europeas ni con América Latina. Su enemigo no es nuestro enemigo, su amigo no es necesariamente nuestro amigo. Nos fijamos en lo que es bueno para nosotros como país y como región”.

Hay otro tema interesante en relación con Kenia: usted dijo a través de X, antes conocida como Twitter, que Kenia se ofreció a desplegar 1.000 policías en Haití en medio de los enfrentamientos armados entre grupos criminales y la Policía. Además, diplomáticos de su país visitaron Haití. ¿Cuándo comenzará la intervención internacional?

“Envié un equipo para examinar (la crisis en) Haití, sentimos que tenemos la obligación de hacer algo por nuestros hermanos y hermanas de Haití. Venimos de muy lejos, de Kenia, pero creemos que la gente del Caribe y de América Latina forma parte de nosotros en África, y sentimos que tenemos que hacer algo al respecto porque han sufrido durante mucho tiempo. Así que Kenia lidera la fuerza multinacional porque es algo moral y tenemos la capacidad de hacerlo. Hay dos cosas principales (para poder hacer la intervención): una es que para poder ir a Haití necesitamos la resolución de la ONU. La segunda es que estamos pidiendo a otros (países) que se unan”.

“En Colombia, hablé con su ministro de Relaciones Exteriores (Álvaro Leyva) sobre Haití y durante la reunión bilateral le pedí a Colombia que se uniera a nosotros en el despliegue de sus fuerzas policiales para ayudar. Si podemos dar más tropas en Haití, seremos capaces de cambiar la fortuna del pueblo de Haití, llevar bienes a ese país, lograr la paz y la seguridad para salvar la vida de nuestro pueblo”.

En los últimos meses ha habido dos golpes de Estado en África. ¿Teme una Primavera Árabe, pero en su continente?

“Espero que no. Hemos visto estos golpes, nosotros sentimos que no podemos permitir que el sistema vuelva a donde estábamos en los años 70 y 80 en términos de golpes (de Estado). Estamos hablando de ello”.

“Formo parte de la Unión Africana. Estamos estudiando la posibilidad de crear fuerzas de reserva para poder acudir a países que han sido derrocados, especialmente en países democráticos. Es una cuestión preocupante. No creemos que vaya a empeorar, pero es algo que nos preocupa a todos”.