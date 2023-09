Comisionada para Derechos del Niño en Rusia: no reconocemos jurisdicción de la CPI

En La W, la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, Maria Lvova-Belova, se refirió a la acusación que hay en su contra sobre crímenes de guerra y la detención que emitió la Corte Penal Internacional por supuestamente haber supervisado y dirigido la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia durante el conflicto entre este país y Ucrania.

De acuerdo con la comisionada Lvova-Belova, cuentan con un aparato que ha desarrollado el algoritmo de la reunificación de las familias con el propósito de ayudar y ser una red de apoyo para los niños víctimas del conflicto.

En ese orden de ideas, se pronunció sobre la acusación en su contra y aseguró que “no he recibido el texto del documento ni la orden de detención, y esto no es correcto. No hablé con ninguno de los representantes de la Corte Penal Internacional y Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por eso analizamos la información y recopilaron la información de los padres y niños”.

Escuche la entrevista completa: