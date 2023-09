Militares en retiro apoyaron medidas tomadas tras incursión armada en Tierralta

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, anunció una serie de medidas que buscan evitar que se repitan hechos ocurridos como la incursión a Tierralta en el departamento de Córdoba la semana pasada, al parecer por militares.

Desde Acore, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, se mostraron de acuerdo con estas directrices emitidas.

Así lo explicó en La W el general (r) Guillermo León, presidente de Acore, quien agregó que “se está actuando ante hechos que han generado un daño institucional, desde luego que repercuten en la confianza e imagen de nuestra fuerza pública, se pretende generar lineamientos claros y preciso y recabar sobre disciplina y obediencia para evitar que se presenten hechos como los ocurridos, indudablemente es un llamado de atención y una advertencia perentoria para todas las unidades para ceñirse a los reglamentos”.

Por eso, agregó el general que, “hay una recopilación de normas que se han suministrado a lo largo del tiempo y que están escritas en los reglamentos, manuales y la doctrina, hay elementos nuevos, hay siete elementos claros en donde habla de la necesidad de hacer una evaluación permanente de las unidades militares para ver las responsabilidades, se dan elementos fundamentales en planeacion operativa, deben haber unas fases y elementos importantes, como se debe actuar en los combates y la no tolerancia a actuaciones que se desliguen de los parámetros”.

“Evitar el uso de dispositivos móviles es una tendencia que vemos en la fuerza pública, como empieza a repercutir en las operaciones, no se puede distraer la tarea operativa, la reacción de la tropa, por un elemento que empieza a generar una distracción, pero no quiere decir que no se vayan a tener estos elementos o no se vaya a contar con video, se regula en un dispositivo que lo lleven los mismos pelotones para tener ese archivo y verificaciones para el análisis posterior.”

Sobre la responsabilidad en la línea de mando en medio de la incursión en zona rural de Tierralta. “Lo más importante es averiguar qué fue lo qué pasó y cuáles fueron la circunstancias que se suscitaron en estos hechos, yo creo que es el afán que todos tenemos, para verificar cómo fueron los hechos y cuáles son los responsables dentro de esa línea de mando, aquí lo que uno encuentra es que se han violado algunos principios fundamentales, la disciplina y la obediencia, por eso se hace ese llamado en el documento que estos elementos deben perdurar y ser latentes para poder garantizar que las tropas estén cumpliendo un objetivo operacional claro”.

Medidas emitidas

El comandante de la Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, llamó la atención de los comandantes para que se tomen medidas que permitan que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

“Ordeno a todos los comandantes que realicen revisiones exhaustivas de sus respectivas unidades para garantizar que estén actuando de acuerdo con nuestras normas éticas, morales y jurídicas. Ningún soldado, suboficial u oficial puede actuar fuera de las normas que orientan el correcto desarrollo de nuestra institución”, señala el documento conocido por W Radio.

“No podemos permitir más escándalos mediáticos que afecten a nuestra institución ni a nuestro país. Las Fuerzas Militares son una institución sagrada y todos los comandantes a todo nivel tienen la responsabilidad de salvaguardar la legitimidad de la fuerza que representamos”.

Según el general, la imagen y credibilidad institucional se ven directamente afectadas “por cualquier acción que incumpla la ley, la ética y la moral. Tenemos una responsable tarea de mantener la integridad de nuestras operaciones, lo que incluye un estricto control sobre lo que están haciendo nuestros hombres en todos los niveles, desde la instrucción, hasta el nivel táctico y administrativo”.

“De ahora en adelante, es obligatorio generar matrices de riesgo en el planeamiento de cada operación, de hecho, así lo determina nuestra doctrina. Además, observar de cerca cómo se desarrollan las operaciones de todas nuestras unidades subordinadas. No podemos permitir libre albedrío en nuestras filas, los comandantes debemos establecer una intención clara, tareas claves y un estado final deseado en cada acción u operación que ordenemos. Además de desarrollar una constante evaluación antes, durante y después”.

“Prohíbo estrictamente el uso de dispositivos móviles personales para registrar operaciones de combate. En caso de necesitar registros, deben utilizar cámaras corporales GoPro o similares. De esta forma, podemos mantener un control seguro y efectivo de la información, no más soldados grabando los combates con sus celulares, se interesan más por posar que por maniobrar”, dice el documento.