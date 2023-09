Opinómetro: 65% de los colombianos no cree en los resultados de las encuestas electorales

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como la intención de voto de cara a las elecciones para gobernación y alcaldías, el sistema de salud en Colombia, la reforma a la educación y la polémica por las acciones de los militares del Ejército Nacional en Tierralta, Córdoba.

En primer lugar, ante el manejo que el presidente Gustavo Petro le está dando al país, en Bogotá el 60% lo desaprueba, en la Región Caribe el 56%, en la Región Central el 66%, el 77% en la Región Oriental y en la Región Pacífica el 51% de los ciudadanos desaprueban el manejo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 30% de la población colombiana aprueba el manejo del presidente Petro, el 5% no sabe y el 3% no responde.

Otro de los cuestionamientos que se le realizó a los colombianos tuvo que ver con los resultados de las encuestas electolares que salen para la época de elecciones. El 24% sí cree en los resultados que arroja dichos sondeos, el 65% no cree, el 8% no sabe y el 3% no responde.

Por otro lado, se le preguntó a los colombianos sobre las acciones de los soldados del Ejército Nacional en Tierralta, Córdoba, donde se hicieron pasar por integrantes de las disidencias de las Farc y amedrentaron a la comunidad.

El 73% de los colombianos señalan que esto sí afecta la imagen sobre las Fuerzas Militares, frente a un 19% que dice que no.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 13 y el 15 de septiembre de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (253), Barranquilla (57), Cartagena (29), Montería (4), Santa Marta (11), Sincelejo (4), Soledad (4), Valledupar (15), Armenia (6), Bello (8), Florencia (3), Ibagué (10), Manizales (11), Medellín (92), Neiva (11), Pereira (16), Bucaramanga (44), Cúcuta (10), Facatativá (2), Floridablanca (2), Girón (3), Soacha (11), Villavicencio (8), Cali (61), Palmira (4), Pasto (7), Popayán (13) y Roldanillo (1).

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.