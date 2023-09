Las cárceles no ayudan a resocializar: Claudia Cardona, fundadora de Mujeres Libres

En La W Claudia Cardona, activista por los derechos de las mujeres privadas de la libertad y sus familiares, habló sobre los proyectos de la red de Mujeres Libres, que busca apoyar a las mujeres.

Cabe resaltar que, Cardona es la fundadora de la organización Mujeres Libres, la cual inició en el 2018 como un colectivo de mujeres que se reunía a hablar de sus experiencias en la cárcel.

La organización hoy en día asiste a 600 mujeres anteriormente encarceladas y hace parte de la Red Internacional de Mujeres Anteriormente Encarceladas. Así mismo, ha abogado entre otras causas por garantizar la entrega de productos de higiene menstrual a mujeres y niñas privadas de la libertad y fue un agente importante en pasar el proyecto de Ley 2261 el pasado 19 de julio de 2022.

Resocialización

Por otro lado, se refirió a la resocialización, tema que le apuestan diferentes Gobiernos, “las cárceles no sirven para resocializar, hacer manillas, tejer o coser en las cárceles de las muejeres son tareas estereotipadas, además esto no sirve para la libertad. Adentro se pueden vender, pero en la calle muchas mujeres no puden sostener a sus familias con la venta de artesanías”.

