Manifestaciones mantienen cerrada la vía Bogotá – Villavicencio

Desde este martes inició una manifestación en diferentes puntos de la vía Bogotá – Villavicencio por parte de las comunidades aledañas al corredor vial, dichos manifestantes exigen apoyo al Gobierno Nacional ante los diferentes problemas que tiene la vía y que afecta la actividad económica de sus poblaciones.

Ante el escenario, Luis H, líder de la manifestación en Guayabetal, en los micrófonos de La W, dijo “estamos desde Guayabetal, Cundinamarca; es una situación bastante compleja debido a los incumplimientos que ha tenido el Gobierno, digámoslo así a nivel general con algunos compromisos que ha adquirido con las personas de Guayabetal y Pipiral”.

“Les recuerdo que el día de ayer estuvo bloqueado el peaje de Pipiral por las personas del comercio, el Esmad hizo una intervención que por supuesto estuvo muy desmedida, muy desproporcionada porque la marcha o el bloqueo más bien desde sus inicios fue pacífico según lo que manifestaba la comunidad”, añadió.

Frente a la situación que genera que se haga una protesta por el cierre de la vía, volviéndola a cerrar, Luis H, explicó que en efecto es un análisis que se genera constantemente, pero que se desvanece al momento en que se acude al territorio ya que allí quedan evidenciadas las necesidades de la comunidad.

El líder de la manifestación, dijo “la gente que vive aquí en Guayabetal están corriendo un riesgo inminente debido a que no han hecho unos trabajos muy eficientes con el derrumbe que acabó con 6 casas y que probablemente por la ola invernal ocasione una tragedia mayor”.

En la misma línea señaló que: “en la vía hacia Pipiral, la vía que conduce de Chirajara hacía Pipiral, por un derrumbe está totalmente cerrada, eso quiere decir que el comercio en general en Pipiral, todo está aislado, no pasa ni un solo vehículo, no pasa ni siquiera motocicletas y la concesionaria encargada de la vía no ha realizado ninguna limpieza y por el contrario como lo evidencia vídeos, han ido volquetas a botar material a ese lugar”.

Por su parte el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, mostró su molestia con este nuevo bloqueo asegurando que no se genera ninguna afectación al Gobierno Nacional y que por el contrario se sigue perjudicando es a los habitantes de las regiones aledañas a la vía como es el caso de los llanos orientales.

En sus declaraciones, el gobernador Zuluaga, dijo “esto es inconcebible, que culpa tenemos la gente del Llano que el Gobierno este incumpliendo, si quieren protestar contra el Gobierno váyanse para el Palacio de Nariño, váyanse para la ANI, váyanse para el Ministerio de Transporte, pero es que a nosotros nos están haciendo perder 50.000 millones de pesos diarios, tenemos en la vía mujeres, niños, ancianos, gente enferma que va a sus citas médicas, no tienen agua, no tienen comida, no hay baños, llevan más de 24 horas en la vía, hay animales que se están muriendo”.

El Gobernador, también dejó claro que la interlocución con el Gobierno Nacional no ha sido la mejor para poder tratar los problemas que tiene la vía al Llano desde la capital de la República, añadiendo “pues la verdad no hemos podido tener mucha interlocución y yo no quiero aprovechar este escenario para ponerme a hacer oposición al Gobierno, ni hablar mal del Gobierno, no lo pretendo, tengo muchas diferencias con el Gobierno Nacional porque no hay una buena interlocución; el ministro del Interior ya debería estar en la vía, hay una situación de crisis en la región”.

Desde la Gobernación del Meta, se dejó claro que el Gobierno Nacional ya debería hacer una intervención con la fuerza pública en la zona del bloqueo, explicando “esa vagabundería de estar cerrando cada vez que a cualquiera se le ocurre, cerrando una vía, perjudicar, la gente sale, si hay derecho a la protesta, pero sin hacerle daño a los demás”.

Finalmente, en línea con lo anterior, el gobernador Zuluaga, dejó claro que es una figura decorativa eso que dicen que el alcalde o el gobernador son la primera autoridad de Policía, ya que desde Bogotá no permiten que eso se cumpla.