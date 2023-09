Proponen aplicar polígrafo a quienes busquen principio de oportunidad, ¿cómo funcionaría?

El senador del Partido de La U, Antonio Correa, conversó en La W sobre el proyecto de ley que presentó en el Congreso de la República para exigir pruebas de polígrafo a quienes busquen un principio de oportunidad dentro de un proceso judicial.

Según explicó el senador, el objetivo principal de este proyecto es regular tanto la autorización como la aplicación y utilización del polígrafo “en el contexto de la aplicación del principio de oportunidad en los procesos penales”.

De acuerdo con el congresista, “este mecanismo se plantea como una herramienta para que el fiscal de conocimiento pueda realizar una evaluación y un análisis de la veracidad de la información proporcionada por los involucrados en investigaciones penales”.

Asimismo, indicó que este proyecto está justificado en la “necesidad de incluir la aplicación del principio de oportunidad, debido a que muchos de los que se acogen al mismo lo hacen con el fin de obtener beneficios personales e inducir al sesgo al administrador de justicia o al aparato judicial”.

De esta manera, Correa explicó que se busca introducir un mecanismo para saber si la persona involucrada dice la verdad, pero el fiscal de conocimiento tendrá la autonomía de decidir si se utiliza o no.

“Es una herramienta muy valiosa porque se ha comprobado científicamente que el examen no solamente es altamente sensible cuando la persona está diciendo mentiras, porque va a tener unos cambios en la presión arterial y en la respiración, en este caso, no es una imposición que se le haga a la Fiscalía, es una herramienta más que pudiesen usar los fiscales de conocimiento”, añadió.

