Ataque a mercado ucraniano fue con un misil de Ucrania y no de Rusia: periodista de NYT

El pasado 6 de septiembre en el mercado de Kostiantinivka, municipio ucraniano de la provincia de Donetsk, en el frente Bajmut, 16 personas perdieron la vida y al menos 30 resultaron heridas tras el impacto de un misil.

Autoridades ucranianas señalaron a Rusia como responsable del incidente, sin embargo, The New York Times publicó una investigación en la que concluyó que el misil no era ruso, sino que se tratada de artillería ucraniana.

A propósito de esta investigación, John Ismay, coganador del Premio Pultzer, corresponsal del Pentágono en la oficina de Washington y exoficial de eliminación de artefactos explosivos de la Marina de Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista, recibió unas fotografías de un corresponsal de The New York Times con el propósito de que analizara el accidente en el mercado y determinar el origen del ataque.

“El ataque había sido ocasionada por artillería que EE.UU. que le dio a Ucrania, por lo que le pedí al reportero tomar medidas de los huecos y más fotos del artefacto. Al analizar el lado y lado de la carretera, el mercado y locales, me di cuenta que el impacto sí era de esta artillería basado en los fragmentos y cómo se distribuyeron”, aseguró.

Explicó que la fragmentación que había era característica de la artillería militar estadounidense, “tenía forma cuadrada y por eso se determinó que el ataque era de Ucrania”.

Cabe resaltar, que Ismay señaló que debido a su experiencia como oficial de eliminación de artefactos tuvo la oportunidad de conocer tres lanzamientos de este tipo de misiles y dos de ellos fallaron, “solo uno logró llegar exitosamente al destino, pero el que llegó era un modelo nuevo (…) es común que un misil de este tipo falle, pero se lo atribuyo a la mala suerte, porque así como cayó en un mercado lleno de civiles, también pudo caer en la selva o en otro lugar. Es común que estos artefactos sean pocos precisos”.