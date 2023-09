¿En qué va la elección a contralor general? Esto dijo el presidente del Congreso

El presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name, se pronunció en La W sobre un episodio tenso con el Gobierno Nacional, específicamente con el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco.

Según lo manifestado por Name señaló que no existe relación ni tensa ni cercana con el ministro Velasco. “Él tiene una relación más dinámica y cercana con la Cámara de Representantes y con el Senado no hay ninguna relación tensa, pero tampoco estrecha”.

Otro tema que no es menor, que está a manos del Congreso de la República y del cual se pronunció, es la elección del próximo contralor general de la República, que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez luego de que el Consejo de Estado anulara su cargo.

Cabe resaltar que la decisión del Consejo de Estado fue tomada hace más de dos meses y desde entonces, la elección a contralor está en el congelador pese a la importancia del cargo que vigila los recursos públicos del país.

“Hemos ido avanzando en cuanto a lo encontramos, se hizo una elección inicial a donde se presentaron varias universidades, pero consideramos conveniente que fueran más y que hubiese un proceso abierto más amplio, por lo que hemos consultado al Ministerio de Educación para convocar a las universidades calificadas y con la Cámara de Representantes es un proceso común. Estamos en esa parte del proceso y serán seleccionados de acuerdo con las universidades que se presenten para que se adelante el examen y podamos continuar con el proceso de selección en las próximas semanas”, manifestó el senador Name.

Sobre los plazos para llevar a cabo esta elección aseguró que el Congreso está avanzando en lo que le corresponde.