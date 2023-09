No se pierda las noticias del día en La W con Julio Sánchez Cristo

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Como tema principal en este martes 26 de septiembre se refirieron a las declaraciones de Nicolás Petro luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que radicó el escrito de acusación en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, señaló el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Así mismo, discutieron a la polémica por los viajes de un avión de la Fuerza Aeroespacial en Orlando, Florida. La Fuerza Aeroespacial, aclaró lo sucedido con el avión y señaló que la aeronave, transportó a los Alféreces de la Escuela Militar de Aviación EMAVI, que adelantaron desde el 10 al 23 de septiembre de 2023, visita geoestratégica a unidades militares, así como a Cabo Cañaveral, en La Florida, EEUU.

