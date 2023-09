Sandra Navarro no formó parte de la dirección de la campaña Petro: Eduardo Noriega

Eduardo Noriega, vocero de la Colombia Humana, habló en La W sobre los audios revelados por Noticias Caracol en los que se habla de presuntos aportes de Sandra Navarro, esposa de Juan Carlos López, más conocido como alias ‘Sobrino’ a la campaña de Petro.

En primer lugar, Noriega aseguró que “yo ayer hablé con el periodista Ricardo Calderón, no creo que en los fragmentos de audio que ahora se presentan exista evidencia de que ingresaron recursos del narcotráfico a la campaña. Lo que veo es que sí, hay una conversación entre la señora Sonia Bernal y Sandra Navarro, yo hablé con Sonia y ella afirma que solo en tres ocasiones se relacionó con esta persona y que ese pago de 800.000 pesos nunca se produjo”.

Además, fue enfático al decir que “nosotros estamos, por supuesto, en la disposición de asumir la responsabilidad de aquellas personas que hayan tenido este tipo de relaciones o que hayan recibido aportes, deberán responder no solo ante el partido sino ante las autoridades”.

De igual manera, señaló que “la señora (Sandra Navarro) nunca tuvo una responsabilidad de coordinación en la campaña, ahora, estamos hablando de una señora que no tiene ninguna acusación criminal, no ha sido procesada ni condenada por ningún delito”.

En esa misma línea, Noriega comentó que “nosotros hemos sostenido siempre que estas personas no formaron parte de la dirección de la campaña a nivel local. No eran directivos de la campaña, eran militantes, eran simpatizantes (…) no hay conversaciones de directivos de la campaña”.

“Es muy riesgoso señalar a nuestros militantes y simpatizantes, estamos hablando de cientos de miles de personas que de manera voluntaria arribaron a la campaña. Esto que es inadmisible, no puede poner en tela juicio la integridad y el comportamiento decente de nuestros militantes”, añadió.

Por último, el vocero de Colombia Humana detalló que pedirá al partido que se abra una investigación y determine la responsabilidad de las personas que están involucradas en los audios.

