Mi nombramiento como rey de Redonda nunca se materializó: escritor Juan Gabriel Vásquez

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, habló en La W sobre su columna en EP América, ‘El Reino de Redonda: algunas aclaraciones’, con el propósito de explicar el deseo del también escritor Javier Marías de nombrarlo su sucesor de este reino ficticio.

La historia de el Reino de Redonda se ubica en un reino inexistente, con un rey existente Xavier I (Javier Marías).

Cabe resaltar que Redonda es una pequeña isla caribeña deshabitada a la que es difícil llegar. Sin embargo, la historia del Reino de Redonda está envuelta en dudas y leyendas.

“Lo que me llevó a escribir el artículo fue la necesidad de aclarar que Javier Marías nunca llegó a hacer ningún tipo de nombramiento oficial, sino que tuvimos un cruce de cartas en los que él me hablaba de sus intenciones y me preguntaba si yo estaría dispuesto a aceptar el cargo, pero él tenía los planes de quedarse en el Reino de Redonda durante varios años”, contó Vásquez.

De igual forma, señaló que su objetivo era contar la historia bella del escritor Javier Marías, quien falleció en septiembre de 2022.

“En cartas, en una dedicatoria que me hizo, quiso proponerme el asunto de manera muy ambigua, preguntarme si yo estaría dispuesto a aceptarlo, pero nunca llegó un nombramiento. Entonces eso está en el aire (…) él tenía unas intenciones, pero el nombramiento nunca llegó a materializarse. Esta es una leyenda maravillosa, un territorio de la imaginación y de la literatura y sería una lastima que no tuviera continuidad”.

“Esto no es más que un cuento de hadas excéntrico y agradable”, añadió.

¿Cuál sería el legado de Xavier I?

“El Reino de Redonda es un legado ficticio en el que Javier Marías se divirtió, como se divirtieron sus antecesores nombrando a una serie de Corte, solamente por méritos literarios y artísticos o de amistad; entonces primero me nombró embajador ante la República de Costaguana (también una república imaginaria) luego me nombró duque y después nombró a otras personas como ciudadanas de Redonda”, explicó.

