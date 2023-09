Inexactitud en la información de Invima sobre desabastecimiento de Omnitrope

El medicamento Omnitrope es un medicamento para el crecimiento humano usado principalmente por pediatras. Tiene la misma estructura que la somatotropina, hormona del crecimiento humano natural, que es necesaria para que los huesos y los músculos crezcan. El Omnitrope, que hace parte de un largo tratamiento principalmente para niños, se encuentra desabastecido en las droguerías del país.

Según el laboratorio Novartis, el proceso que adelanta con Invima desde el 2021 no ha tenido ningún resultado “desde el 2021 se está adelantando un trámite ante el Invima, el cual no ha tenido respuesta. Sin la debida aprobación del Invima no es posible importar dicho producto y se estará expuesto a desabastecimiento en los próximos meses”.

Liliana Cañón, madre de familia, quien realizó la denuncia en La W nos contó que debido a la falta de abastecimiento de Omnitrope ha tenido que suspender el tratamiento médico requerido para el crecimiento de su hija. Además de la hija de Liliana, hay alrededor de 10.000 niños en Colombia que están siendo perjudicados por esta situación. Aunque existen otras marcas de medicamentos que comercializan la somatotropina, el costo de estas alternativas es más alto que el del Omnitrope y no es cubierto por las EPS.

El doctor Shokery Salieb Awadalla Gabrial, especialista en pediatría y endocrinología pediátrica, nos explicó que el Omnitrope se utiliza cuando hay una carencia de una hormona de crecimiento llamada somatropina, cuando los niños nacen prematuros y no crecen lo suficiente antes de los cuatro años, en casos de síndrome de Turner, -un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas, causando baja estatura y problemas en los ovarios-, y en casos en que la insuficiencia renal detiene el crecimiento de los niños y niñas.

Según el listado de medicamentos abastecidos y desabastecidos del Invima que tiene más de 100 fármacos, el medicamento está abastecido con última fecha de actualización en julio del 2023. La W intentó contactarse con Invima, pero hasta el momento no recibió ninguna respuesta. Las principales droguerías y farmacias del país aseguran no tener en su inventario este medicamento.

Escuche la entrevista completa a continuación: