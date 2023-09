No soy corrupta. Exijo al concejal Diego Cancino que se retracte: Claudia Lucia Ardila

Hace unos días El Reporte Coronell habló sobre el Centro de Atención Prioritaria en Salud de Bravo Páez en Bogotá, una obra millonaria que está abandonada y que debió ser entregada hace dos años y medio.

La administración de Bogotá le entregó la construcción a un contratista llamado Miroal Ingeniería SAS que tiene un considerable historial de incumplimientos.

El concejal Diego Cancino habló en El Reporte Coronell y señaló que el contratista tiene varios incumplimientos sistemáticos, “acá está en juego 15.000 millones de pesos y posiblemente estemos delante de un elefante blanco en la Subred Centro Oriente que, además, tiene una cantidad de denuncias de incumplimientos y demás”.

Así mismo, explicó que son 130.000 habitantes que en están padeciendo la salud y no tienen a dónde ir porque los centros de salud están en condiciones deplorables.

Por último, reveló que la funcionaria de la Subred de Centro Oriente, Claudia Ardila Torres, fue la que adicionó el contrato pese a que estaba destituida por la Procuraduría: “Aquí hay una práctica de presunta corrupción”.

Debido a esto, la funcionaria Claudia Lucia Ardila pidió el derecho de réplica frente a las afirmaciones del concejal Diego Cancino, quien se refirió a esa obra como un elefante blanco.

Ardila respondió en El Reporte Coronell asegurando que “el concejal Diego Cancino dice que estoy destituida por la Procuraduría, aclaro que no estoy investigada ni mucho menos destituida por la Procuraduría. Sigo siendo la gerente de la Subred Centro Oriente. Actualmente me encuentro incapacitada medicamente por una situación de salud, después de la cual me reintegraré.”

En cuanto a la presunta adición que habría firmado Ardila un día antes de su supuesta destitución, la funcionaria señaló que “para el mes de marzo de 2021, mes en el cual se hizo la firma de este contrato, yo estaba por fuera de la Subred y en mi reemplazo estaba la doctora Liliana Martínez, quien fue la que adjudicó y firmó el contrato”.

De igual manera indicó que “afirma Cancino que yo estoy investigada desde el COVID, estas investigaciones no son inusuales y una vez demostrado el estricto cumplimiento de la normatividad y la transparencia de los procedimientos, terminan siendo archivadas como han sido en mi caso”.

Sobre los señalamientos del concejal por una presunta corrupción sistemática de parte de la funcionaria en los procesos de contratación, indicó que “no soy corrupta como se ha demostrado en las decenas de investigaciones que se me han adelantado y archivado por falta de sustento probatorio, basadas en temerarias afirmaciones calumniosas y disfrazadas de control político, hechas por concejales como el señor Cancino que hacen uso proselitista de la calumnia, afectando mi buen nombre y prestigio profesional.”

Por último, la funcionaria cerró diciendo que “exijo al concejal Cancino se retracte de sus afirmaciones ultrajantes y excluya de su campaña la afectación de mi honra”.

