Detrás de los medios existe una alianza política contra la lucha de los indígenas: AISO

Edgar Velasco, secretario del movimiento Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano, AISO, se pronunció en La W sobre el ingreso de la minga indígena a las instalaciones de revista Semana el pasado viernes 29 de septiembre.

Según denunció revista Semana en sus redes sociales, los indígenas hacen parte del grupo que llegó a la ciudad para participar de la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro el pasado 27 de septiembre.

“Nosotros de manera colectiva estuvimos ahí en la protesta en revista Semana. Esta acción se desarrolla en el marco de un mandato que tenemos como movimiento que es la lucha por la restitución de la memoria colectiva a Colombia, el esclarecimiento por la verdad y la lucha por la justicia histórica de crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra los pueblos de Colombia”, explicó Velasco.

Aseguró que este acto de protesta se dio luego de que en revista Semana “hicieron una publicación en la que estaban desinformando al país cuando se nos señalaba que tratamos de ingresar al Palacio de Nariño y que prácticamente lo intentamos tomar cuando nunca fue así. En ningún momento la revista Semana nos preguntó en qué contexto estábamos allí, pero si fueron capaces de escribir unas aseveraciones atacar al Gobierno de este país, queriendo usarnos como borregos, nosotros no somos borregos ni del Gobierno ni de ningún partido político, nosotros tenemos una lucha propia”.

“Los medios de comunicación han contribuido a la polarización de este país, cuando se cuenta la información que no aporta a un análisis real de lo que estamos viendo en Colombia. Nosotros protestamos por la desinformación que hace este medio”, añadió el vocero de dicho movimiento.

En la misma línea añadió: “nuestro llamado a los medios de comunicación es contribuir a la verdad”.

“Nosotros nos movilizamos no porque seamos borregos de Petro, como nos están tratando, sino porque tenemos una autonomía política y estas reformas estructurales son reformas que históricamente hemos luchado y por las que muchos de nuestros líderes han sido asesinados en nuestro país”, señaló.

Libertad de prensa

En cuanto a la libertad de prensa, teniendo en cuenta que la minga indígena ingresó al edificio de revista Semana tras una publicación en este medio, señaló que “la protesta que se dio en Semana es lo de menos, lo más grave que está pasando es como los medios también contribuyen a tapar la corrupción y aportar en la guerra, promueven para que se tomen decisiones de manera equivocada”.

“La libertad de prensa no es mentirle al país, no es manipular al país, no es para los poderosos que tienen plata”, manifestó el vocero.

Toma del medio de comunicación

“En Colombia existe el derecho a la protesta (…) hay medios que están en muy pocas manos y hay periodismo libre e independiente, no es contra todos los medios, pero sí contra los que no le cuentan la verdad al país”, mencionó Velasco, asegurando, a su vez, que detrás de los medios de comunicación existe una alianza política contra la lucha de los indígenas.

Cabe resaltar que la Fiscalía General de la Nación, por su parte, se desplazó a las instalaciones de revista Semana, en Bogotá “para investigar la irrupción de un grupo de personas que, al parecer, ingresó a la sede de manera violenta”. Además, informó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) “adelantará las investigaciones del caso para determinar los posibles hechos de vandalismo y hacer la respectiva judicialización”.