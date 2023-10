“Obra se anunció desde 2015″: Carlos Amaya sobre vía que valorizaría predio de su suegro

En diálogo con El Reporte Coronell de La W, el exgobernador Carlos Amaya, quien hoy aspira a repetir el cargo de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre, se refirió a los cuestionamientos en torno a la pavimentación de la carretera Sutamarchán – Villa de Leyva – Santa Sofía.

Esta vía, según reveló El Reporte Coronell, pasa por el frente de una propiedad adquirida por Antonio Assís, ganadero de Córdoba y padre de su esposa, Daniela Assís.

Amaya aseguró que le parece bien que se haya llevado a cabo la pavimentación de esta vía que “los lugareños de Sutamarchán esperaban por más de 50 años”.

Además, precisó que, entre marzo y junio de 2015, recorrió el departamento en bicicleta en el marco del llamado Tour de las Ideas y, al llegar a Sutamarchán, los habitantes señalaron que su principal necesidad era la vía que permitía conectar el municipio con Villa de Leyva por su gran atractivo turístico: “ahí hay un viñedo y una vía que permite desarrollar turísticamente el municipio, fue un compromiso desde el Tour y la campaña”.

El candidato agregó que pavimentar esta vía fue un compromiso ratificado en enero del 2016 cuando, según asegura, todavía no conocía a Daniela Assís, quien es su esposa hoy en día.

“(En enero del 2016) yo no sabía que existía Daniela (Assís), no sabía que existía mi suegro (…) fue en la cumbre de alcaldes que el alcalde (de Sutamarchán) me informó que ya estaba en su programa de Gobierno”, precisó.

De esta forma, ante quienes critican que la pavimentación de esta vía se produjo para valorizar el predio propiedad de su suegro, Amaya repuso: “Quieren hacer ver que esa vía se pavimentó solo porque mi suegro compró una finca allí y no es cierto”.

Sobre los 12.000 millones de pesos de la carretera que curiosamente se concretaron tres semanas antes de que el suegro de Amaya comprara esa tierra, el exgobernador y candidato explicó: “Si a un alcalde o gobernador le va bien, un proyecto en el Sistema General de Regalías se aprueba en ocho meses (…) no es fácil cargar un proyecto, eso requiere de estudios y diseños”.

En ese sentido, Amaya reiteró que él sí cumple sus compromisos como político y que, de la vía en cuestión, se anunció su pavimentación desde el año 2015, por lo que no lo hizo por intereses personales:

“El mayor beneficiado que tiene tierras muy importantes allá es un gran contradictor político mío. Yo no hice la vía pensando en mi suegro ni por beneficiar a mi contradictor (…) la hice porque sabía era una necesidad y porque cuando recorrí el departamento, me dijeron que esa era la vía más importante en Sutamarchán. Además, es una vía terciaria de la Nación (…) me quieren construir la narrativa de que yo beneficio a mi suegro y no es cierto”.

También aseguró que su actividad política es legítima, así como la actividad económica de su suegro es legal: “Él puede comprar donde quiera. Yo no sé el dónde compra, cuánto compra ni cuánto le vale, ni tengo por qué preguntarle a él qué hace con sus recursos. Yo, como gobernador, debo invertir los recursos en las prioridades del departamento y esa era una vía prioritaria”.

Propiedad en Paipa, en líos

Por otro lado, el exgobernador Carlos Amaya también se refirió a las explicaciones pendientes por la construcción de una lujosa casa de 700 metros cuadrados en las inmediaciones del Lago Sochagota en Paipa.

Cabe recordar que, cuando el suegro de Amaya compró esa tierra, era de preservación ambiental, empezó a construir y después Corpoboyacá cambió la norma legalizando lo que ya había pasado.

“Ese predio se convirtió en reserva cuando yo era gobernador y fue una decisión de mi delegado. Yo no favorecí a mi suegro, esa decisión lo que hizo fue perjudicarme (…) no es una lujosa casa, sino es un proyecto ecoturístico –como dice la licencia–”, sostuvo.

También afirmó que la decisión de Corpoboyacá afecta a muchísimas tierras de campesinos, empresarios y al Instituto de Desarrollo Boyacá, por lo que insistió en que “no es un interés particular de negocios particulares”.