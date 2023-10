Decretos de La Guajira seguirán vigentes hasta estudiarse uno por uno: constitucionalista

En los micrófonos de La W, el abogado constitucionalista Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, explicó los efectos de la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira, sobre los demás Decretos expedidos en medio de la emergencia:

“Se entendería entonces, como dicen los abogados que lo accesorio sigue a los principal, entonces la lógica entendería que si el Decreto 1085 fue declarado inconstitucional, y con base en ese Decreto de emergencia económica, social y ecológica para la Guajira, se desarrollaron esas medidas para conjurar el estado de excepción a través de otros decretos, pues deberían dejar de existir”, explicó Burbano, sin embargo también reiteró que la Corte deberá estudiar los 12 Decretos uno a uno.

“No existe un efecto inmediato, automático, le corresponde a la Corte Constitucional examinar cada uno de los Decretos para mirar si guarda relación con este asunto que está vigente que es ni más ni menos la amenaza del agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, dijo Kenneth Burbano en los micrófonos de la Wradio que básicamente esto es para mirar si los Decretos tienen o no relación con este especial asunto, y no se podría hacer de manera genérica.

Por lo que mientras la Corte Constitucional se toma el tiempo de revisar uno a uno cada Decreto, seguirán surtiendo efecto. El abogado constitucionalista también explicó que hasta que no se conozca la sentencia completa no se sabrán cuáles serán los alcances de la decisión de la Corte Constitucional, “pero todo lo demás mientras no tengamos la sentencia en la mano, estará vigente”, dijo Burbano.

Y finalmente, acerca de los efectos diferidos sobre los asuntos puntuales del agua en La Guajira, el abogado constitucionalista, explicó que esta modalidad se utiliza para aplicar una decisión posterior: “Tenemos una crisis humanitaria en la Guajira, que es conocida de mucho tiempo atrás, entonces cuando se hace este examen sobre esta situación excepción que consiste en que se agravaría aún más con el fenómeno del niño, de la niña, por sequía y falta de agua, no es que no haya existido sino que se podría agravar, entonces la Corte toma esta decisión de inconstitucionalidad diferida porque ha dicho la Corte que si se retira inmediatamente ese Decreto 1085, se podría ocasionar una situación peor a aquella que se quiere conjurar o ahorrar”.