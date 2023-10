Incursión en Tierralta: MinDefensa no descarta alianza entre militares y ‘Clan del Golfo’

Tras completarse casi un mes de la incursión de hombres armados en zona rural del municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba, que se hicieron pasar por disidencias de las Farc y amenazaron a la población civil, el ministro de la defensa Iván Velasquez en diálogo con La W, explicó cómo avanzan las investigaciones sobre el hecho que involucró militares.

Según el ministro Velásquez, “la investigación continúa ha habido algunas declaraciones, comentarios y exposiciones de habitantes de la región, yo mismo hablé con organizaciones de derechos humanos que tienen presencia en Tierralta, que tienen conocimiento de lo que ocurre en el sur de Córdoba. Es una investigación que tiene que continuar, hay muchos hechos que no son muy claros como para dar un resultado contundente para hacer una afirmación ahora o para tener un resultado contundente”.

El ministro añadió que, “lo que si aparece y es una realidad, yo mismo la percibí en la visita a Bocas del Manso, es que esto fue aprovechado por unos voceros que yo juzgo no son precisamente voceros de la comunidad, más vinculados a intereses del ‘Clan del Golfo’ para que el Ejército saliera de ese territorio, esto se ha repetido en algunas regiones del país, en una clara instrumentalización de la población civil a la que pretenden poner en contra del Ejército pidiendo que salga de algunas regiones, pero esto se debe a la respuesta que ha dado el Ejército, a las acciones contundentes. Tenemos que seguir con la investigación y llegar a una claridad”.

Sin embargo, el ministro fue enfático en decir que no hay información concreta sobre una posible alianza entre el ‘Clan del Golfo’ y los militares que incursionaron disfrazados de disidentes Farc en Tierralta. “Yo no podría afirmar de manera contundente que si, o que no, siempre hay una posibilidad que en el trabajo que se desarrolla en en los territorios algunos elementos del Ejército pudieran estar en contacto con integrantes de organizaciones ilegales, son temas que no podemos descalificar de entrada, es un asunto que debe ser materia de investigación como se viene haciendo”.

Salida de 18 militares tras incursión en Tierralta

El Ejército Nacional tomó la decisión de apartar del cargo a 18 hombres implicados en estos hechos. La comunidad aseguró que los uniformados los amenazaron y amedrentaron. Por omisión se fueron del Ejército seis oficiales y dos suboficiales pertenecientes al Batallón Junín del Ejército Nacional, dentro de los cuales está el excomandante de la brigada 11, además del excomandante del batallón, el oficial de operaciones y 10 militares que participaron directamente en los hechos.

Sin embargo, el teniente a cargo de la patrulla seguirá vinculado mientras termina su incapacidad médica y una vez finalice, será llamado a calificar servicios.

“Los comandantes adelantan operaciones militares a través del mando tipo misión, y esto requiere un proceso militar de toma de decisiones, donde se planea, prepara, ejecuta y evalúa; asimismo los comandantes subordinados aceptan riesgos prudentes y deben ejercer iniciativas disciplinadas”, señaló el comandante del Ejército, el general Luis Ospina.

Igualmente, agregó que “lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios al actuar institucional, trasgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, al realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República; entre otros aspectos tácticos militares”.