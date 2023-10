Joven colombiana envió estremecedor mensaje a su mamá antes de morir en incendio en España

Una verdadera tragedia viven los familiares de las 13 personas que murieron en el incendio que se registró el pasado domingo en unas discotecas ubicadas en Murcia, España. Dentro de los fallecidos, al parecer, hay 3 colombianos.

Una de ellas es una mujer de 27 años identificada como Leidy Paola Correa, quien se encontraba en el lugar de los hechos con su pareja, también colombiano. Minutos antes de la tragedia, la joven envió un mensaje a su mamá en donde le dijo “mami, la amo; vamos a morir”.

En entrevista con La W, Jairo Correa, padre de la joven colombiana, indicó que “mi hija y su novio, quien estaba con ella, era mi otro hijo, ellos nunca habían ido a ninguna discoteca en Murcia, no sabían que esta discoteca tenía una orden de cierre. Un par de amigos los invitaron y quedaron de verse allá”.

En cuanto al mensaje que envío su hija, indicó que “mi hija en sus últimos segundos de vida se acordó de despedirse de su madre y su madre al escucharla se desplomó y me buscó, me mostró lo que alcanzó a enviar nuestra hija y entramos en desesperación. Salimos corriendo a Murcia a buscar la zona porque no sabíamos del incendio”.

Sobre las razones por las que viven en España, comentó que “yo me vine a España hace 25 años, soy nacionalizado en España y mi sueño era traerme a vivir a toda mi familia aquí, quería darle esa tranquilidad que no se vive en Colombia a mis hijos. Hace cinco años me traje a mi hija para España”.

Por otra parte, explicó que su hija le pidió llevar a su novio a vivir a España porque estaba muy enamorada. “Mi yerno ya tenía un contrato de trabajo y estaban en el proceso de legalización los dos. Él era maestro de construcción y ella no estaba trabajando porque no tenía su permiso de trabajo”.

Asimismo, detalló que “la mamá está mal, tan mal que se quedó sin habla, no puede pronunciar nada porque era su vida. Tenemos tres hijos más, pero ella la reina de la casa, era la princesa para todos”.

Por último, el padre de la joven aseguró que las autoridades todavía están en el proceso de la identificación de los cuerpos.

“La Policía ha dicho que hasta que no identifique a los 13 cuerpos en su totalidad, todavía no nos pueden llamar, que lo harán cuando termine el proceso. Oficialmente eso no está confirmado, pero lo digo porque las personas heridas, las personas que estaban desaparecidas ya las encontraron. Los únicos que quedan como desparecidos son los 13 personas y entre esos están mi hija y su novio”.

Escuche la entrevista completa a continuación: