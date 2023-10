Pequeños cocaleros serán trasladados a predios productores de otras economías: MinJusticia

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló en los micrófonos de La W acerca de la Nueva Política Nacional de Drogas, (2023-2033) ‘Sembrando vida desterramos el narcotráfico’. El ministro explicó que significaron sus palabras “oxígeno y asfixia” en el discurso que dio en El Tambo, Cauca.

“Asfixia para las mafias del narcotráfico, mediante una actuación policial y penal muchísimo más eficaz y contundente de la que hemos tenido, y oxígeno de llevarle vida a los campesinos, cocaleros, permitiéndoles transitar a la legalidad. A los consumidores que han sido los grandes descuidados, a los que se les ha estigmatizado, pero no se les ha atendido debidamente; también llevarles oxígeno de una nueva posibilidad de vida con terapias y recuperación”, dijo.

El ministro explicó que se trata de una doble estrategia para esta nueva política de drogas, concentrar el esfuerzo penal en las mafias del narcotráfico y ofrecerles a los campesinos cocaleros una posibilidad de tránsito a las economías lícitas, “ese es el oxígeno para unos, y asfixia para otros”, resaltó Osuna.

Un punto importante es el tránsito que propone el Gobierno Nacional para los pequeños cocaleros, con el que serán llevados a otros predios asignados en virtud de la reforma agraria para que desarrollen algún otro proyecto económico.

Frente a esto último, el ministro dijo que “vimos que la gran mayoría de las familias que cultivan hoja de coca quisieran transitar a productos lícitos, es más, ellos no reciben por la venta de hoja de coca unas sumas de dinero muy diferentes a las que recibe un cultivador de papa o de yuca, el problema que ellos tienen es que donde están ubicados no hay posibilidad económica de otra cosa porque van y les compran en el terreno, porque allá no llegan otros, porque no hay carretera, porque no hay electricidad”.

Y a propósito de la bandera del Gobierno con la reforma agraria, manifestó que llegaron al acuerdo con el Ministerio de Agricultura que uno de los beneficiarios sean las familias cocineras que acepten trasladarse a terrenos en los que ellos si pueden realizar el que ha sido su sueño “que es cultivar, desarrollar un proyecto agroindustrial o ganadero, dentro de la ley, y que les ofrece el Estado, pues el traslado, la asignación de la tierra, y apoyo en varios frentes”.

Otro dato que explicó el ministro de Justicia en los micrófonos de La W es el porcentaje de la resiembra de coca: “cuando es erradicada a la fuerza es de casi el 70% a comparación del porcentaje de resiembra cuando la erradicación es voluntaria, que no llega ni al 1%”.

