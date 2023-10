¿La U radicó ponencia alternativa de reforma pensional por pelea Dilian- Petro?

Tras la radicación que hizo el partido de La U de la ponencia alternativa para el segundo debate de la reforma pensional, surgieron interrogantes alrededor de las razones detrás de la presentación.

En los últimos días esa colectividad protagonizó una controversia pública con el presidente Gustavo Petro, por cuenta de la supuesta participación en política del jefe de Estado al defender la continuidad de la candidatura de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle.

Gómez es el principal rival de Dilian Francisca Toro, exdirectora de ese partido, en la actual contienda y por eso lo dicho por el primer mandatario ha sido interpretado como poco garantista en medio de la campaña regional. Sin embargo, en entrevista con La W la senadora Norma Hurtado aseguró que no es ese el motivo por el que hoy marcan distancia del Gobierno.

“Nosotros sabemos tener unos espacios muy marcados. Somos responsables con las actuaciones frente al país. La participación en política del presidente la evidenciamos ante la Misión de Observación Electoral y la próxima semana estaremos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los escenarios políticos son los escenarios políticos y los escenarios técnicos, de responsabilidad con el país, para lo cual fuimos elegidos, lo manejamos en el Congreso”, precisó.

Frente a la controversia por el hecho de que La U haya apoyado la ponencia del Pacto Histórico en el primer debate y hoy decida romper cobijas frente a la reforma, Hurtado señaló que desde el primer momento, pese a haber firmado el documento, tenía reparos.

“No hay incoherencia, porque yo firmé una primera ponencia con 8 salvedades. Sustenté cerca de 20 proposiciones que no fueron aprobadas en primer debate y me tocó dejarlas como constancia y no hay incoherencia frente a eso. Estamos trabajando frente a eso y la ponencia alternativa se radicó porque veíamos que la ponencia del Gobierno caminaba con artículos que habíamos pedido discutir y no se hizo”, agregó.

Por otro lado, respecto a los votos que necesitarán para aprobar la ponencia, Hurtado manifestó que ha recibido “buenos comentarios” y que podría haber consensos, aunque calificó de “incierto” el escenario.

Finalmente, la congresista agregó que otro de los motivos que impidieron acompañar en este momento al Gobierno sería que, por ejemplo, no se incluyó el concepto del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal para establecer el costo real de la reforma.

“Habíamos esperado prudentemente el concepto del Ministerio de Hacienda, porque no estamos hablando de otra cosa que no vaya ligado al costo fiscal, a la regla fiscal y necesitamos responsabilidad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: