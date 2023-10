Exposición ‘Sembrar la duda’ se abrirá al público en el Museo de Arte Miguel Urrutia

Bogotá

Ángela María Pérez, subgerente cultural del Banco de la República en Colombia, habló en La W sobre la exposición que se abrirá al público el sábado 7 de octubre en el en el Museo de Arte Miguel Urrutia.

Según Pérez, “este es un proyecto que me ha enseñado a entender la curaduría y el sentido de las exposiciones desde los museos, desde una perspectiva de inclusión, de acoger a comunidades que no han sido anunciadas desde un lugar justo. Las comunidades indígenas no han hecho parte de los relatos que las cuentan, y esta exposición es un primer paso”.

Esta exposición llamada ‘Sembrar’, según Pérez, está encaminada hacia “lograr que entendamos mejor nuestro arte, cómo se han representado las comunidades y, por otro lado, de qué manera ha habido artistas colombianos que han trabajado de manera sostenida”.

Asimismo, señaló que está compuesta por más de 800 obras en los dos pisos del Museo de Arte Miguel Urrutia y estará habilitada durante seis meses.

“Es la primera vez que nos tomamos los dos pisos del Museo con una exposición dedicada a las colecciones. Lo más bonito es que queremos cuestionar qué es y qué no es arte”.

Escuche la entrevista completa a continuación: