¿Se vienen cambios en el gabinete de Gustavo Petro?

Este 6 de octubre, W Radio conoció que el presidente Gustavo Petro estaría pensando en aplicar nuevos cambios en su gabinete de ministros.

Según la información que conoció este medio, la cual podría concretarse en las próximas horas, los cargos que podrían ser relevados son los siguientes: Luis Fernando Velasco como ministro del Interior; Mauricio Lizcano como ministro de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y Álvaro Leyva (ministro de Relaciones Exteriores).

Uno de los nombres que suenan para relevar a Leyva como canciller es Luis Gilberto Murillo, actual embajador de Colombia en Washington.

Es preciso recordar que el pasado mes de agosto, en diálogo en exclusiva con la Revista Cambio y W Radio sobre su Gobierno, el mandatario se pronunció sobre si se avecina un nuevo remezón ministerial luego del llamado de atención que hizo al gabinete.

Ante la pregunta de si habrá pronto una crisis ministerial el presidente Petro dijo que no es posible aún decir si sí o si no: “depende de los resultados”.

“El gabinete sabe que nosotros, el presidente también, estamos obligados a cumplir hasta lo posible lo que prometimos. Sí hay una causa mayor, pues obviamente, pero es cumplir. Hay temores, hay miedos, hay inercias y hay enemistades dentro del Estado. Claro, cierto, porque el Estado son centenares de miles de personas. Entonces, digamos, los temores, la inercia pueden llevar a que incumplamos. Y eso no podemos permitirlo. No, nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer un gobierno inercial”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Además, agregó que “es mentira” que haya una baja ejecución en su Gobierno respecto a otras administraciones del pasado.

“El único año que superó el porcentaje de ejecución que tenemos hoy fue 2015. Entonces, no es que el Gobierno no está ejecutando, mentiras. El gobierno de Duque ejecutó menos que lo que nosotros llevamos para el periodo y el de Santos tuvo un año que fue mejor, que es el 2015 y los demás no fueron mejores. No, no está pasando nada anormal desde el punto de vista de lo que ha pasado en Colombia”, afirmó.

Los remezones anteriores

El primer remezón ministerial del presidente Gustavo Petro fue el 27 de febrero de 2023. En medio de una alocución acompañado por varios de sus ministros, el presidente Petro anunció los primeros cambios de su Gobierno. Ese día, agradeciendo por los servicios prestados y por sus aportes al enriquecimiento de debate le dijo adiós al entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria y a las ministras de Deporte María Isabel Urrutia y de Cultura Patricia Ariza.

En su reemplazo llegaron Aurora Vergara como nueva ministra de Educación, Astrid Rodríguez como ministra del Deporte y a Cultura un ministro encargado, Jorge Zorro.

Pero Petro aún no estaba satisfecho con todo su gabinete, fuentes aseguraban que los resultados obtenidos y el fracaso en el Congreso con muchas de sus proyectos no era el esperado, por eso, dos meses después, es decir el 26 de abril, con un trino anunció la salida de siete de sus ministros.

“Reafirmamos nuestro compromiso de ser siempre fieles al mandato popular recibido y hemos decidido configurar un Gobierno para redoblar nuestra agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías de ciudadanos y pueblos de Colombia”, dijo en ese momento.

El remezón incluyó la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de Cecilia López de la cartera de Agricultura, de Alfonso Prada del Ministerio del Interior. También, salieron de sus cargos Carolina Corcho del Ministerio de Salud, Arturo Luna de la cartera de Ciencia, Sandra Urrutia del MinTic, Guillermo Reyes del Ministerio de Transporte y Mauricio Lizcano salió del DAPRE.

A los cargos llegaron personas de la entera confianza de Petro que, incluso lo habían acompañado en otros escenarios políticos como la Alcaldía de Bogotá. Por ejemplo, a la cartera de Hacienda llegó Ricardo Bonilla, a salud, Guillermo Jaramillo, y William Camargo como ministro de Transporte, entre otros.

Meses después y aunque no fue un cambio que el presidente deseaba, tuvo que hacerlo, y es que Petro debió decirle adiós a su mano derecha y sombra: Laura Sarabia. Su salida se dio luego que se viera involucrada en una polémica al conocerse que posiblemente había participado en las interceptaciones telefónicas de su niñera tras un hurto en su casa.

Así las cosas, el último cambio se presentó en el mes de julio en el Ministerio de Minas y Energía, y tampoco porque el presidente así lo haya deseado, pero Irene Vélez debió dejar su cargo por posibles irregularidades que tienen que ver con tráfico de influencias.