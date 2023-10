Catalina Stubbe, exreina colombiana que defiende derechos parentales en campaña DeSantis

La destacada colombiana Catalina Stubbe se ha convertido en una de las voceras hispanas más prominentes de la campaña presidencial del gobernador Ron DeSantis desde su rol como directora hispana nacional de ‘Moms for Liberty’, un grupo formado por padres para defender sus derechos parentales en todos los niveles del Gobierno.

En su papel dentro de ‘Moms for Liberty’, Stubbe tiene como misión unificar y empoderar a padres hispanohablantes en todo el país, promoviendo los ideales de libertad y autonomía. La organización, que cuenta con 120 miembros, se dedica a apoyar y difundir las propuestas políticas del gobernador DeSantis.

En una exclusiva entrevista para La W, Stubbe compartió cómo se convirtió en vocera de la campaña presidencial de Ron DeSantis. Su motivación surgió cuando, siendo madre de cuatro hijos, se dio cuenta de cómo la educación estaba imponiendo ideologías de género y de izquierda a los niños, sin permitirles refutarlas. Esto la llevó a tomar la firme decisión de defender los derechos parentales y apoyar al gobernador DeSantis.

En un punto clave de la campaña electoral del gobernador, Stubbe habló sobre el trabajo realizado por él en la Florida, abordando los temas más nombrados en su campaña.

Políticas educativas

Para Catalina Stubbe , DeSantis ha logrado hacer un gran trabajo protegiendo a las familias floridianas y promoviendo una agenda más favorable para los padres. Su preocupación radica en la imposición de la agenda LGBTQ+ y la discusión de sexualidad en las escuelas, más que la orientación sexual que tengan los profesores.

Otro de los temas más controvertidos es la prohibición de ciertos libros ya que, según Stubbe, no se estén censurando, sino que los están retirando de las escuelas porque no instruyen adecuadamente a los niños. Sin embargo, estos libros todavía están disponibles en tiendas en línea y bibliotecas públicas, pero ella insiste en que los niños no deben recibir instrucción sobre estos temas de ideología de género en el entorno escolar.

DeSantis vs. Trump

Pese a que las encuestas muestran a Donald Trump liderando en preferencia entre los votantes republicanos, la activista afirma que DeSantis ha ido ganando terreno y se ha convertido en el favorito del país.

Para ella, aunque Trump sigue siendo querido, no puede negarse la realidad de su mandato y asegura que DeSantis ofrece mejores oportunidades para cumplir con las promesas hechas al pueblo.

Inmigración

Siendo ella una inmigrante, Stubbe entiende la dificultad del proceso para obtener una visa, pero subraya la importancia de seguir el proceso legal, como ella lo hizo. Insiste en la necesidad de garantizar la seguridad y la paz en el país al controlar el ingreso de personas de manera irregular.

En su opinión, quienes ingresan ilegalmente no están haciendo un bien para ellos ni para el país.

Stubbe defiende la idea de que las personas deben insistir en un proceso legal y respetar las leyes de su país de elección.